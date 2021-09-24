Kozan'a yabancı turist ilgisi

Adana'nın tarihi ve doğal güzelliklere sahip Kozan ilçesi, yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Tur firmalarının organizasyonuyla Çekya, Polonya ve Slovakya’dan gelen 45 kişilik turist kafilesi, ilk olarak Anavarza kalesi ve Antik Kenti ziyaret etti. Kafile, Kozan merkezde bulunan tarihi sokaklar ile Kozan Kalesini gezerek, tur yetkililerinden bilgi aldı. Turistler, tarihi Hoşkadem Camii karşısında bulunan yöresel ürünler satış noktasından alışveriş yapıp Kozan Kalesinde menengiç kahvesi içtiler.

Turistler, tarihi ve kültürüyle çok zengin bir potansiyele sahip olan Kozan'a hayran kaldıklarını söylediler.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçenin turizmden hak ettiği ilgiyi görmesi için çalışmaların süreceğini belirterek, "Yerli ve yabancı turistlerin ilçemizi ziyaretleri bizleri memnun ediyor. Yönünü turizme çevirmiş Kozan’ımızın tanıtımına katkıda bulunan turist kafilesine teşekkür ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.