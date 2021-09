Adana'da kiralık evlerin fiyatı 2 katına çıktı

Nuri PİR-Gülşah ÖZGEN/ADANA,(DHA) ADANA'da pandemi yüzünden durgun geçen kiralama dönemi, konut yetersizliği ve üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla hareketlendi. Sıfır dairelerini satamayan müteahhitlerin de kiraya yönelmesiyle fiyatlar bir ayda 2 kattan fazla arttı. Adana Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, aylık bin lira karşılığında kiraya veremedikleri için 2 yıl boş kalan evlerin şu an 2 bin liraya rahatlıkla verildiğini söyledi.

Kentte yıllardır devam eden imar sorununa pandeminin getirdiği zorluklar da eklenince, ekonominin lokomotifi konumunda bulunan inşaat sektörü kötü günler yaşamaya başladı. Son 9 ayda demirin kilosu 4 liradan 7,5 liraya, bir torba çimentonun fiyatı ise 11 liradan 30 liraya yükseldi. İmar sorunu yüzünden kısıtlı alanda üretim yapan çok sayıda müteahhit, inşaat üretimini neredeyse durdurdu. Konut yetersizliği ve üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla kiralama dönemi hareketlendi. Pandemi kısıtlamalarının olduğu dönemlerde evlerine neredeyse kiracı bulamayan konut sahipleri, yoğun taleple karşılaştı. Ellerindeki sıfır daireleri satamayan müteahhitler de kiraya yönelince, fiyatlar birkaç ayda bazı bölgelerde 2 kattan fazla arttı.

`KİRALIK EVLER KARABORSA OLDU´

Adana Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, aylık bin lira karşılığında kiraya veremedikleri için 2 yıl boş kalan evlerin şu an 2 bin liraya rahatlıkla verildiğini söyledi. Kiralık evlerin karaborsaya düştüğünü anlatan Uçar, "Bugün bir ev ilanı alsak, eve daha afiş asmadan hemen kiraya veriyoruz. Öğrencilerin yanı sıra, tayinle kente gelen çalışanların da yoğun ilgisi var. Öğrencilerin oturacağı eşyasız 1+1 evler bin 500 lira, eşyalı olanlar ise 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Birkaç arkadaş birleşerek 2+1, 3+1 dairelere daha çok rağbet gösteriyorlar. Onların da kiraları 2-3 bin lira arasında oluyor. Eğer site tarzı bir yerde ev tutacak olurlarsa onların fiyatı da 4-5 bin liraya kadar yükseliyor. Ancak buna rağmen kiralık ev bulabilirse çok şanslılar. Adana'da 2 büyük üniversite var. Binlerce öğrenci geldi. Devlet yurtları da özel yurtlar da yetersiz. Sanıyorum yalnızca yüzde 10'u yurtlarda kalıyordur. Devletimiz öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak için üniversitelere yakın olan alanlarda TOKİ ile ortak konut projesi üretilebilir. Bu proje bekar memurlarımız için apart tarzında da uygulanabilir" dedi.

'İMALAT YAPAMAZ HALE GELDİK'

Adana Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER) Başkanı Nadir Vurankaya ise artan maliyetlerin altından kalkamadıklarını söyledi. Çimento ve demir fiyatlarının düzene girmesi için yetkililere çağrıda bulunan Vurankaya, imar probleminin de çözülmesi halinde satılık ve kiralık konut fiyatlarının uygun hale gelebileceğini dile getirdi. Vurankaya, "Bu maliyetlerle inşaatları sürdürmek çok zor. İmalat yapamaz hale geldik. 2+1 dairelerde maliyetler 600 bin liradan 900 bin liraya çıkmaya başladı. Müteahhitlerimizin bir kısmı da kiraya verme yöntemini tercih etti. Böyle bir talep de oluşunca, kira fiyatları da doğru orantıda artmaya başladı. Bir an önce gerekli kararlar alınmalı. Biz iş yapmak istiyoruz. Biz ne kadar çok iş yaparsak, ne kadar çok konut üretirsek hem biz başarılı oluruz hem de halkımız daha ucuz, uygun, sağlıklı ve depreme dayanıklı evlerde otururlar. İmar sorununu da büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle toplantılar yaparak düzeltmeye çalışıyoruz, sorunları dile getiriyoruz. Sadece belirli bir bölgeye sevk edilmeden Adana´nın genelinde, ihtiyaca göre her bölgede inşaat yapmak istiyoruz. Bunlar yapılırsa kira ve satılıklarda vatandaşlarımız daha cazip, rahat ve ferah bir yaşama kavuşurlar" diye konuştu.

