Adana Valiliğine saldırı düzenleyen teröristleri kente getiren sanığa 7 yıl 6 ay hapis

Adana'da 2 kişinin ölümü, 33 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan valiliğe yönelik bombalı saldırıda PKK'lı teröristlerin kente getirilmesinde rol aldığı iddia edilen tutuklu sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Ortaç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanık Ortaç'ın Adana Valiliği engelli otoparkına bombalı aracı bırakan Çiçek Karabulut ve 01 GH 589 plakalı bomba yüklü araçla saldırıyı gerçekleştiremeden etkisiz hale getirilen "Tirej" kod adlı Musa Özdemir'in öncü araçlarla Mardin kırsalından Adana'ya getirilmesinde etkin rol aldığını belirtti.

Savcı ayrıca Ortaç'ın 24 Kasım 2016'daki Adana Valiliğine yönelik saldırıdan önceden haberdar olduğunu, PKK/KCK'nın emir ve talimatlarına uyduğunu ve eylemin planlanması aşamasındaki rolü de dikkate alınarak "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Sanık Hüseyin Ortaç ise savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanığı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Adana Valiliğine yönelik terör saldırısında Hüseyin Ortaç'ın da ceza almasıyla mahkeme süreci tamamlandı.

Saldırıyla ilgili Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 28 sanıklı davada, terör örgütü PKK'nın sözde "Akdeniz metropol sorumlusu" olduğu iddia edilen "Halo Dayı" kod adlı tutuklu Eyüp Çelik ile sanıklar Mehmet Emin Vural ve İhsan Taşdelen, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten adam öldürme", "patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme", "kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 ayrı suçtan 992'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Diğer sanıklar Hasan Vural, Zahir Yeşilgöz, Medya Ortaç, İbrahim Ortaç, Selahattin Ortaç, Mehmet Çelik, Vedat Bağış, Mulkiye Tekin, Bedriye Tan, Adnan Çoban, Dindar Kaplan, Murat Tan, Sultan Tan, Gurbet Vural, Nuri Bağış, Zeynep Turan, Hasan Bağış ve Veysi Tan ise 5 yıl ile 28 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum edilmişti. M.K., A.S., G.E. ve E.E.'nin delil yetersizliğinden beraat, sanık Çiçek Karabulut'un ise ölümü nedeniyle davanın düşürülmesine karar verilmişti.

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