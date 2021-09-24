Kadın karateciler kıyasıya mücadele verdi

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Nuri PİR Eser PAZARBAŞI / ADANA (DHA) Adana'da devam eden Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası´nın ikinci gününde kadın sporcular, kıyasıya mücadele verdi.

Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, Sarıçam Belediyesi´nin ev sahipliğinde dün Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu´nda başladı. 41 ilden 650 sporcunun katıldığı şampiyonanın ikinci gününde 206 kadın sporcu kıyasıya mücadele verdi. Sporcuların mücadelesi nefes kesti.

Türkiye Karate Federasyonu Başkan Vekili Fatih Özkaraaslan, şampiyonanın sonunda pazar günü yapılacak milli takım seçmelerinde başarılı olan sporcuların kasım ayında Dubai´ye giderek dünya şampiyonasına katılacağını kaydetti. Özkaraaslan, "Seçilen sporcularımız orada ülkemizi en güzel şekilde temsil edecekler inşallah" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fatih Özkaraaslan'ın açıklamaları

Şampiyonadaki mücadelelerden genel ve detaylarDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR Eser PAZARBAŞI

2021-09-24 18:05:11



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