Restorana silahlı saldırıların şüphelisi, otomobilinde yakalandı



Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, husumetlisi Fatih K.´nin restoranına farklı tarihlerde silahlı saldırılar düzenleyip, 3 kişinin yaralanmasına neden olan Kemal Yurttepe, otomobiliyle seyir halindeyken yakalandı. Sorgusunda suçlamaları kabul eden Yurttepe, mahkemece tutuklandı.

Kentte yaşayan Fatih K.´nin merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı´ndaki restoranı, 4 farklı tarihte husumetlisi Kemal Yurttepe ve beraberindekiler tarafından kalaşnikof ve tabancayla kurşunlandı. Bu saldırılarda Mehmet Emin Ö., Fatih K. ile Mehmet Salih A. yaralandı. Silahlı saldırılara karıştığı öne sürülen ve polisin operasyonlarında yakalanan Kasım B. (18), Nusret K. (20) mahkemece tutuklanırken, Mehmet A. (21) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan silahlı saldırı anları, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıdı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıları düzenlediği tespit edilen ve hakkında yakalama çalışmaları süren Kemal Yurttepe'nin otomobiliyle seyir halinde olduğunu belirledi. Hemen harekete geçen ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Karaisalı kavşağında durdurduğu otomobilde Yurttepe´yi yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, hafif makineli tüfek ele geçirildi. Emniyete götürülen Yurttepe, ifadesinde suçlamaları kabul ederken, pişman olduğunu söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yurttepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-09-25 10:42:24



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