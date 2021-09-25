PKK´nın talimatlarını, kız kardeşiyle cezaevine sokmak istemiş



Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA ve Siirt´te terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 2´si, ev hapsi cezasına çarptırılırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Siirt´te gözaltına alınan E.Ö.´nün, PKK´nın pelur kağıda yazılı talimatlarını, pantolonun etiket kısmına yapıştırarak kız kardeşi Z.Ö. ile birlikte Kürkçüler F Tipi Cezaevi´nde terör suçundan hükümlü oğlu D.Ö.´ye gönderdiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın 'cezaevi yapılanması'na yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kırsaldan gelen talimatları hükümlülere ve ailelerine ileten 9 kişiyi tespit etti. Soruşturma kapsamında örgütün paravan olarak kullanıldığı iddia edilen Adana merkezli Akdeniz Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AATUHAY-DER) ve Mersin merkezli Çukurova Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği'nde (ÇUTHAY-DER) de ideolojik faaliyet yürütüldüğü saptandı. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere 21 Eylül´de şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği adreslerde, haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheli gözaltına alındı.

TALİMATLAR PANTOLONA GİZLENMİŞ

Operasyon kapsamında Siirt´te gözaltına alınan E.Ö.´nün, terör örgütü PKK´nın pelur kağıda yazılı talimatlarını, pantolonun etiket kısmına gizleyerek kız kardeşi Z.Ö. ile birlikte Kürkçüler F Tipi Cezaevi´nde terör suçundan hükümlü oğlu D.Ö.´ye gönderdiği belirlendi. Cezaevi görevlilerine teslim edilen eşyaların arasında bulunan pantolondan şüphelenen görevlilerin yaptığı incelemede, talimatların yazılı olduğu kağıt ele geçirildi. Kağıtta, cezaevindeki örgüt üyelerinin açlık grevleri gibi faaliyetleri örgütün talimatıyla başlatıp, yine talimatla sonlandırmaları gerektiği, örgütsel bilinçten kopmamaları için bazı talimatların yer aldığı bildirildi. Bu talimatların çıplak gözle okunmayacak küçüklükte yazıldığı ancak özel gözlükle okunabildiği de kaydedildi.

PARAVAN DERNEKLERLE FAALİYET YÜRÜTMÜŞLER

Soruşturma kapsamında pantolonu teslim eden Z.Ö.´nün, AATUHAY-DER ile ÇUTHAY-DER yöneticileriyle irtibatlı olduğu da tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan dernek yöneticileri Z.A., Y.D., Y.A., S.B. ile Ü.A.´nın da örgüte yeni eleman temininde zorluk yaşadıkları için kırsaldan gelen talimatla eski elemanlarını tahliye olmaları durumunda sahaya çıkarmak için faaliyet yürüttükleri öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö. ile Z.Ö., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırılırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-09-25 11:22:50



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