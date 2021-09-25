Sokağı duvar örüp yolu kapatan vatandaş kendini savundu Vildan Kıran: “Arazimin üzerinden yol geçiyor, hakkımı arıyorum” “Ben arsamın ortaya çıkmasını istiyorum”

Adana’da evinin önündeki yol için belediyeden hakkını alamadığını iddia ederek, sokağı bölerek duvar ören vatandaş, “Hakkımı arıyorum, ben de mağdur oldum” dedi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi 45021 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, uzun yıllardır sokakta oturan Murat Kıran (50), yaklaşık 15 gün önce evinin önündeki yol için belediyeden hak almadığını iddia etti. Bunun üzerine Murat Kıran, tapuda kendisine ait olduğunu söylediği yolu bölerek duvar örmeye başladı.

Sokakta oturanlar vatandaşlar ise durumu Seyhan Belediyesi’ne bildirdi. Belediye ekipleriyse olay yerine gelerek Murat Kıran ile görüşüp ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Murat Kıran, sokağı ortadan duvarla ördü üst kısmına ise kimse atlayarak karşıya geçmesin diye çivi ve cam parçaları yerleştirdi.

İhlas Haber Ajansı’nın bugün yayınladığı ‘Tapulu arazim diyerek sokağı duvar örerek kapattı’ haberinin ardından Murat Kıran’ın eşi Vildan Kıran, gazetecilere açıklamalarda bulundu.



“Hakkımız olanı istiyoruz”

Vildan Kıran, kendilerinin de mağdur olduğunu söyleyerek, “Biz kendi hakkımız olanı arıyoruz. 335 metrekare arsamız var. 3 kız çocuğum var ve önüne gelen evimin önünden geçiyor. Biz bu duvarı ördük ama hakkımız olanı istiyoruz. Aletlerle buranın ölçülmesi gerekiyor. Benim tapulu olan arazimin üzerinden yol geçiyor. 335 metrekarenin 200 metrekaresinde oturduğumuza dair bütün evraklarımız var. Ben arsamın ortaya çıkmasını istiyorum. İnsanlar bana da eşime de değişik gözle bakıyor. Ben de mağdur oldum” diye konuştu.

Seyhan Belediyesi’nin Murat Kıran’ın tapusundaki hak ettiği yer için yıkım kararı çıkarttığı ancak Kıran'ın Pazartesi karara mahkemeye giderek itiraz edeceği de öğrenildi.

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