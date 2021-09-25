Balotelli bu haftayı da boş geçmedi

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Adana Demirspor’da, Mario Balotelli gollerine devam ediyor.

Süper Lig’in 6. haftasında 30 geriden gelip 33 eşitlikle sona eren Beşiktaş maçında, 1 gol atan Balotelli, güney derbisinde Gaziantep FK’yı da boş geçmedi.

Maç öncesinde Adana Demirspor taraftarları, Balotelli’nin Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçına yaptığı hareketin yer aldığı fotoğraf karesinden oluşan pankart açtı. Balotelli kendisine pankartla destek veren taraftarlar attığı golüyle yanıt verdi.

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