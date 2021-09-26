37 milyon liralık vurguna 4 tutuklama Adana’da sahte çeklerle bir bankayı ve piyasayı zarara uğratan aralarında eski banka müdürü ile çalışanların da bulunduğu 18 zanlıdan 4’ü tutuklandı

Adana’da 37 milyon 845 bin lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen aralarında eski banka müdürü ile

çalışanların da bulunduğu 18 zanlıdan 4’ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, bir dolandırıcılık şebekesinin piyasaya sahte çek sürdüğünü, kişiler ve paravan şirketler üzerinden banka görevlileri ile birlikte hareket ederek çek karneleri aldığını, çekleri sahte cirolarla piyasaya sürerek bir özel bankayı ve piyasayı 37 milyon 845 bin lira zarara uğrattığını tespit etti. Polis, Cumhuriyet Savcılığından aldığı izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışma sonucu bankanın eski müdürü E.A. adlı kadının ve çete lideri Halil P.’nin de aralarında bulunduğu 22 kişi belirlendi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, 22 Eylül’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında E.A. ve Halil P.’nin de olduğu 18 zanlı gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 4 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 275 bin 500 TL değerinde 30 çek ve fotokopileri, 347 bin 500 TL değerinde 25 senet, 800 euro, iki farklı şirkete ait kaşe, fatura ve vergi levhası, 9 pos cihazı ve 8 farklı kişiye ait kredi kartı ele geçirildi. Ayrıca E.A.’nın cep telefonunda da çok sayıda sahte çek çıktı.

E.A.’nın bu yolla kazandığı parayla lüks bir hayat yaşadığı öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 12’si adli kontrol şartı, 2’si ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlılardan birinin adliyeye sevki sırasında yüzünü tamamen maske ile kapatması dikkat çekti.

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