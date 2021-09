Özer: "Her can çok kıymetli"

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, aşının önemine dikkat çekerek, “Her can çok kıymetli” dedi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün kamu ve özel huzurevleri ile yaşlı bakım merkezlerine yönelik toplantısı Akalın Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nde gerçekleşti. Kurum yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıda Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, yaşlılara gösterilmesi gereken hassasiyetle ilgili önerilerde bulundu. Covid19 salgınının önlenmesinde aşının önemine de dikkat çeken Özer, “Yaşlılarımız, salgında dezavantajlı grup içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla huzurevleri ve yaşlı bakım merkezleri aşı konusunda, bu hassasiyeti gözeterek hareket etmeli. Her can bizim için çok kıymetli. Bakımlarına üst düzey önem verdiğinizi bildiğim yaşlılarımızı, salgın döneminde de büyük bir özenle korudunuz. Adana ilimizdeki huzurevlerimiz, Türkiye genelinde salgını minimize etmeyi başaran illerimizden birisi oldu. Bu nedenle hepinize teşekkür ediyor, salgın tamamen bitene kadar rehavete kapılmadan aynı özveriyi sürdürmenizi temenni ediyorum” diye konuştu.

Toplantının ardından İl Müdürü Nevzat Özer, Akalın Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nin Kurucu Müdürü Mustafa Akalın eşliğinde kurumda incelemelerde bulundu. Akalın, bakanlık tarafından “Erişebilir İş Yerleri Halk Oylaması”nda Türkiye üçüncülüğüne layık görüldüklerini hatırlatarak, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Toplantı ve incelemelerin ardından Akalın, Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer’e, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.

