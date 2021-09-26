Adanaspor, Teknik Direktör Gül ile yollarını ayırdı

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TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında alınan 31 mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı.

Adanaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Adanaspor’umuzda teknik sorumlu olarak görev yapan Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz" denildi.

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