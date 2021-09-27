Adana'da kripto para operasyonu Kripto para üretimi yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı

"Hiçbir ABD lideriyle bu durumu yaşamadım"

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Adana'da kripto para üretilen cihaz ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan açık kaynak ve saha araştırmaları neticesinde, merkez Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi'nde kripto para üretimi yaptığı tespit edilen M.K. isimli şahsın adresinde, adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı. Aramada 1 adet Çin menşeili anakart, 1 adet DDR4 4GB ram bellek, 1 İntel Pentium işlemci, 2 adet güç kaynağı, 11 adet 8 GB ekran kartı, 1 adet sistem üzerinde takılı 16 GB USB bellek, 3 adet soğutucu fan, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

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