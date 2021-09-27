Ressam Çevirgen 5. kişisel resim sergisini Adana'da açıyor

Ressam Safter Çevirgen, yağlı boya tekniğiyle yapılmış 25 adet eseri “Çarpıntı” temalı sergisinde Adanalı sanat severlerin beğenisine sunacak.

Bilinçaltının karmaşık yapısını ve açığa çıkarılmayı bekleyen sırları kurallara bağlı kalmadan yansıtan sanatçı, gerçeküstü tarzını, sergide sanatseverlerle buluşturuyor.

Aklın etkisinde kalmadan, gelenek ve mantık kurallarından arınarak, hayal gücüyle resimler yapan sanatçı, hem kendisiyle yüzleşiyor hem de farkındalık oluşturmak için bilinçaltına hitap ediyor.

"Kişi çevresinin ortalamasıdır" fikrinden yola çıkarak, kişilerin birbiri üzerindeki etkilerini, tedirginlikleri, bunalım ve çözüm arama sıkıntısını yine bakışlarla işleyen sanatçı, sanatseverleri de bu dokunuşa ortak etmeyi amaçlıyor.

Turhan Cemal Beriker Bulvarında bulunan Maya Princess Otel'de 1 Ekim'de açılacak sergi, 9 Ekim'e kadar izlenebilecek.

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