Tuğba'nın boşanma davası açtığı eşi 'Savcıyı, hakimi ayarlarım, herkes arkamda' demiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuğba'nın boşanma davası açtığı eşi 'Savcıyı, hakimi ayarlarım, herkes arkamda' demiş

DHA

Tuğba'nın boşanma davası açtığı eşi 'Savcıyı, hakimi ayarlarım, herkes arkamda' demiş


ADANA, (DHA)- HATAY'da, karşılıklı boşanma davası açan çiftten Tuğba Gökçe Ç. (31), şiddet gördüğü iddiasıyla M.F.Ç. (36) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Tuğba Gökçe Ç., tekrar barışmak isteyen eşiyle ilgili "'Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım. Herkes benim arkamda' diyerek korkutmaya çalıştı" dedi. M.F.Ç.'nin avukatı ise iddiaların asılsız olduğunu söyledi.
İlk evliliğinden 2 kızı olan Tuğba Gökçe Ç., geçen yıl, Ankara´da M.F.Ç. ile ikinci evliliğini yaptı. Çift arasında, iddiaya göre, yaşanan şiddetli geçimsizlik nedeniyle M.F.Ç., bu yıl ocak ayında eşine boşanma davası açtı. Tuğba Gökçe Ç. de karşı boşanma davası açıp, Adana'daki ailesinin evine döndü. Ankara 29´uncu Aile Mahkemesi´nde açılan davanın ardından Tuğba Gökçe, eşinin duruma sinirlenip, kendisini arayarak, "Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım. Herkes benim arkamda" diyerek, korkutmaya çalıştığını öne sürdü. Mahkeme heyeti de görülen ilk duruşmada, çiftin 7 aylık oğlunun geçici velayetini anneye verdi. Duruşma, 11 Kasım´a ertelendi.
`BARIŞMAYI KABUL ETMEYİNCE TEHDİTLERE DEVAM ETTİ'
Eşi hakkında şiddet gördüğü gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdığını, mahkeme kararı nedeniyle 2 haftada bir de çocuğunu göstermek zorunda kaldığını belirten Tuğba Gökçe Ç., "Parti adı kullanarak, beni defalarca tehdit etti. Boşanma kararı aldıktan sonra barışmak istedi. Kabul etmeyince tehditlere devam etti. Sürekli tehdit edilmekten ne yapacağımı bilemez hale geldim. Çok çaresiz bir durumdayım. Sosyal medya hesabında hep siyasetçilerle çekilmiş fotoğraflarını paylaşıyor ve bunu kullanıyor ancak hepsi eski fotoğraflar. Bu fotoğraflarla insanlara gözdağı veriyor. Herkese korku saçıyor" diye konuştu.
AVUKAT: İDDİALAR ASILSIZ
Öte yandan M.F.Ç.'nin avukatı, iddiaların asılsız olduğunu savunup, ileri sürülen konularla ilgili karşı dava açacaklarını belirterek, "Tuğba Gökçe, müvekkilimizi aralarında çıkan tartışma sırasında bıçakla yaralamıştır. Bu nedenle de karşı dava açılmıştır. Müvekkilim, eşine ev almıştır, daha önceki borçlarını ödemiştir. Psikolojik sorunları var. İddialar, müvekkilimizin şahsi kişiliğini yok etmeye yöneliktir" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-09-27 17:35:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Neşet Ertaş Çukurova’da anıldı
YEREL HABERLER Neşet Ertaş Çukurova’da anıldı
Recai Yıldırım dualarla anıldı
YEREL HABERLER Recai Yıldırım dualarla anıldı
Ressam Çevirgen 5. kişisel resim sergisini Adana'da açıyor
YEREL HABERLER Ressam Çevirgen 5. kişisel resim sergisini Adana'da ...
Market sahibinin tırnakçılık şüphelisini yakaladığı an kamerada
YEREL HABERLER Market sahibinin tırnakçılık şüphelisini yakaladığı ...
Vergi yapılandırmasında son günler Adana Vergi Dairesi Başkanı Güner: "Borç yapılandırması başvurusunda son gün 30 Eylül"
YEREL HABERLER Vergi yapılandırmasında son günler Adana Vergi ...
Yüreğir'de okullar sinema ile buluşuyor
YEREL HABERLER Yüreğir'de okullar sinema ile buluşuyor
TIR şebekesi üyeleri, araçları `teker´, hasar kaydını `çerez´ olarak şifrelemiş
YEREL HABERLER TIR şebekesi üyeleri, araçları `teker´, hasar kaydını ...
Yürekli: “5 Ocak'ın diriliş ruhunu yeniden canlandıracağız” Adanapost Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yürekli, Adana’nın Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında kısa film, kompozisyon ve şiir yarışması düzenlediklerini açıkladı
YEREL HABERLER Yürekli: “5 Ocak'ın diriliş ruhunu yeniden ...
Ölüm tehditleri alan genç kadın boşanmak istiyor Adana’da boşanmak istediği eşi tarafından ölümle tehdit edilen Tuğba Gökçe Çiftçi: "Benim 3 çocuğum var ve bu çocuklarım için yaşamak istiyorum"
YEREL HABERLER Ölüm tehditleri alan genç kadın boşanmak ...
Adana'da kripto para operasyonu Kripto para üretimi yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana'da kripto para operasyonu Kripto para üretimi ...
Adana'da kumar oynayan 11 kişiye 14 bin 696 lira ceza
YEREL HABERLER Adana'da kumar oynayan 11 kişiye 14 bin 696 lira ceza
Tır şebekesinin şifresini polis çözdü Çalıntı ve icralık tırların şasi numaralarını değiştirip, piyasaya süren şebekenin polise yakalanmamak tıra “teker” hasar kaydına “çerez” dediği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Tır şebekesinin şifresini polis çözdü Çalıntı ve ...
Adana'da 4 kilo 550 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 4 kilo 550 gram esrar ele geçirildi
Evin içinde yanmaktan mahalle bekçileri kurtardı
YEREL HABERLER Evin içinde yanmaktan mahalle bekçileri kurtardı
Yangında mahsur kalan kişinin imdadına bekçiler yetişti Adana’da bir apartman dairesinde çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalan kişinin imdadına bekçiler ...
Adanaspor, Teknik Direktör Gül ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Adanaspor, Teknik Direktör Gül ile yollarını ayırdı
Enerjide örnek proje Adana'dan Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Enerji Yönetim Sistemi projesiyle hastanelerde yüzde 20 enerji tasarrufu hedefliyor
YEREL HABERLER Enerjide örnek proje Adana'dan Adana İl Sağlık ...
Çekya Büyükelçisi ATO'da Büyükelçi Vacek: "Türkiye ihracatta ders niteliğinde başarılar elde ediyor" Menevşe: "ATO olarak ticari gelişimin merkezindeyiz"
YEREL HABERLER Çekya Büyükelçisi ATO'da Büyükelçi Vacek: "Türkiye ...
Pozantı'ya "Kısırlaştırma Merkezi" kuruldu
YEREL HABERLER Pozantı'ya "Kısırlaştırma Merkezi" kuruldu
Özer: "Her can çok kıymetli"
YEREL HABERLER Özer: "Her can çok kıymetli"
37 milyon liralık vurguna 4 tutuklama Adana’da sahte çeklerle bir bankayı ve piyasayı zarara uğratan aralarında eski banka müdürü ile çalışanların da bulunduğu 18 zanlıdan 4’ü tutuklandı
YEREL HABERLER 37 milyon liralık vurguna 4 tutuklama Adana’da sahte ...
Taşla market camını kırıp hırsızlık yaptı Zanlının hırsızlık yapması anbean görüntülendi
YEREL HABERLER Taşla market camını kırıp hırsızlık yaptı Zanlının ...
37 milyon 845 bin liralık vurguna 4 tutuklama
YEREL HABERLER 37 milyon 845 bin liralık vurguna 4 tutuklama
Aşı yaptırmadı, bebeği kuvöze kendi yoğun bakıma alındı
YEREL HABERLER Aşı yaptırmadı, bebeği kuvöze kendi yoğun bakıma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.