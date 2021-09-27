1.5 Adana Roket takımı davul zurnayla karşılandı TEKNOFEST Roket Yarışması’nda 'Yüksek İrtifa' birincisi olan takıma davul zurnalı karşılama

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen Roket Yarışması’nda 'Yüksek İrtifa' birincisi olan Çukurova Üniversitesi ‘1.5 Adana Wof Takımı, Adana'da davul zurnayla karşılandı. Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı, “Adana inşallah bundan sonra güneşe kurşun atan değil de roket atan il olarak anılır” dedi.

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi doğrultusunda gençliğe yatırımını sürdüren Roketsan’ın TEKNOFEST 2021 kapsamında TÜBİTAK SAGE ortak çalışmasıyla yürütücülüğünü üstlendiği Roket Yarışması’nda Yüksek irtifa kategorisinde birinci olan Çukurova Üniversitesi 1.5 Adana Wof Takımı kente geldi. Takım, üniversitede davul zurnayla karşılandı. Öğrencilere Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hikmet Yüksel, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel çiçek ve plaket taktim etti.



“TEKNOFEST’te çok daha iyi temsil edilmemiz gerekiyor”

Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı, Adana’nın artık güneşe kurşun sıkan şehir olarak değil, uzaya roket gönderen bir şehir olarak anılacağını belirterek, “Daha öncesinde de ödüllerimiz olmuştu. Çukurova Üniversitesi olarak çok daha iyi şeyler yapabiliriz. TEKNOFEST’te çok daha iyi temsil edilmemiz gerekiyor. Umarım bu bir başlangıç olur. Özellikle mühendislik fakültesindeki öğretim üyeleri bu işe katkı koyarlarsa seneye Cumhurbaşkanımızdan çok daha fazla ödül alacağımı düşünüyorum. Adana inşallah bundan sonra güneşe kurşun atan değil de roket atan il olarak anılır” diye konuştu.



“Çukurova Üniversitesi’nden çıkması bize gurur veriyor”

Öğrenciler adına konuşan takım kaptanı Ali Kaya, “Adana gençleri olarak roket yapmak bambaşka bir duygu. Havaya uçan süpersonik hızlarla giden bir hava aracının üretilmesi ve Çukurova Üniversitesi’nden çıkması bize gurur veriyor. Buradan emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel ise takımı tebrik etti.

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