Uluslararası Adana Lezzet Festivali esnafa can suyu olacak Adanalı esnaf ‘5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ni bekliyor TÜRES Adana Şube Başkanı Biral Serttaş: “Bu yıl renkli bir festival bekliyoruz” Kebapçı Cihangir Korkmaz: “Festival, esnafa can suyu olacak”

Adana’da bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan ‘Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin kent esnafına can suyu olması bekleniyor.

Bu sene 810 Ekim tarihleri arasında Merkez Park’ta “Coğrafya Lezzettir” temasıyla düzenlenecek 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali heyecanı tüm kenti sardı. Kentteki kebapçılar, şırdancılar ve bici biciciler festivalin, işlerini açmasını bekliyor.

Geçen sene pandemi nedeniyle online düzenlenen festivale bu sene yerli ve yabancı yaklaşık 300 bin kişinin katılması bekleniyor.

Pandemi nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren esnafa ise festivalin can suyu olması bekleniyor.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Serttaş, “Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi ciddi hazırlıklar yaptı. Bütün kebapçılardan salata, et örnekleri alındı. Bununla ilgili bilgilendirmeler ve denetimler yapıldı. Bu sene festivalde geçen yılın inşallah acısını çıkartacağız. Festival alanında da gerekli düzenlemeler yapıldı. Bu yıl renkli bir festival bekliyoruz. Sonbahar Adana’da çok güzel geçiyor. Herkes gelmeli, bu festival esnafa can suyu olacak diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Kebapçı Cihangir Korkmaz ise festivali beklediklerini belirterek, “Geçen sene pandemiden dolayı yapılamadı. Dijital ortamda yaptık ve takipçilerimize görsellerimizle hitap etmek zorunda kaldık. Bu yıl hem göze hem damağa hem de mideye hitap edeceğiz. Bu anlamda mutluyuz. Adana’ya en az 300 bin kişinin gelmesini bekliyoruz. Festival, Adana esnafına bir can suyu olacak. Gerçekten Türkiye kebaba doyacak. Dünyanın ikinci en güzel lezzetini buradan herkese tattıracağız. Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık, festival gününü bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.