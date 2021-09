Her soruna çözüm var ÇOLDer Başkanı Özge Demirdelen: “Sorunlar, sadece anlatmakla değil, çözüme ortak olmakla çözülebilir"

Adana’da faaliyet gösteren Çözüme Ortak Ol Derneği (ÇOLDer) Başkanı Avukat Akademisyen Özge Demirdelen, insanlığı yel alıp gitmiş olamayacağını, yeter ki istersek, çözüm bulursak, “biz” olursak, elimizi taşın altına koyarsak, her şeyin değişebileceğini ifade etti.

Demirdelen, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen ÇOLDer 1. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliğindeki konuşmasında; eğitim, ekonomi, sosyal, bilimsel, teknoloji, kültürel, istihdam, çevre gibi her alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet göstermek üzere yola çıktıklarını belirterek, bu konudaki çalışmalarını ÇOLDer’in tanıtım videosu eşliğinde anlattı.

Demirdelen, çözüm odaklı sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerine başlamadan dernek üyeleri olarak öncelikle kendilerinin farkındalık bilincini daha da arttırmak için dernek içi eğitim aldıklarını, daha sonra dokunabilecek ne kadar insan varsa onlara ulaşmaya çalıştıklarını, şu anda 9 ayrı komite olarak proje ürettiklerini bildirdi.

Kadınların ve Toplumun Farkındalık Bilincini Geliştirme Komitesi, İstihdam ve İstihdamda Eşitlik Komitesi, Sivil Toplum Kuruluşları İle İletişimi Ve Ortak Hareketi Geliştirme Komitesi, Bilim ve Teknoloji Komitesi, Toplum Sağlığı ve Bilinçlendirme Komitesi, Fikir Atölyesi ve Proje Değerlendirme Komitesi, Çevre ve Hayvan Hakları Komitesi, Engelsizliğe Engel Olma Komitesi ve Çocuk Hakları ve Geleceğe Umut Komitesi olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Özge Demirdelen, şöyle devam etti:

"ÇOLDer olarak öncelikli hedefimiz; farkındalığın oluşturulması, eşitsizlik durumunun ortadan kaldırılması, proje üretilmesi ve yardımlaşma bilincinin geliştirilmesini gerektiren her alandır. Yani biz, toplumu ilgilendiren her alanda varız. Derneğimiz çözüm olma sevdalılarının bir araya geldiği büyük bir ailedir. Sorunların temeline inerek çözüme ortak bir sivil toplum kuruluşu olarak yola devam ediyoruz. Hep birlikte sorunlara çözüm bulabiliriz. Bu mümkün. Bu yüzden ÇOLDer ile geleceğe olan umudu ve çözümleri çoğaltmaya hazırız. Belki dünyayı değiştirmeye gücümüz yetmez; ama elimizden gelen yapabiliriz. Mesela bir hayata dokunuruz, o da bir başkasına, o da gider bir diğerine derken böyle böyle bir şeylerin gerçekleşebileceğini görebiliriz."

Bir sene boyunca neler yaptıklarını anlatan ikinci video gösteriminin ardından konuşmasına devam eden Demirdelen, “Ben” olmayı, “Kadın” olarak dünyada yer almayı çok seviyorum. Siz de sevin ve kaderinizi kendiniz tayin edin. Sakın; ama sakın başkalarının eline bırakmayın. Eğitimde, İstihdamda, hukukta, politikada, sosyal hayatta Her yerde “Biz varız!” diyerek, umuduyla mücadeleye devam edeceğini belirtti.

Demirdelen, bir yıl içinde hayata geçirdikleri projelerden de söz ederek, Mutfak Atölyesi ve Payhane Kafe’de Adana Büyükşehir Belediyesi ve Reslog işbirliğiyle yürütülen projede, “Uluslararası Koruma Kapsamında Haklar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konularında söyleşiler yaptıklarını, “Adana İli 4 Mevsim Eylem Planı” oluşturmak için belediyeye bir rapor sunduklarını ve bunun kabul edildiğini, engelsizliğe engel olma Komitesi ile sorun ve önerilere dair rapor hazırladıklarını, blokzincir ve AB Yeşil Mutabakatı ile ilgili rapor hazırlığında olduklarını ve daha hazırlık aşamasında bulunan birçok projelerinin de bulunduğunu kaydetti.

Demirdelen, ÇOLDer’in geçen bir yıldaki temasının, “Kadını erkek de desteklemeli. Kadının yanında erkek de olmalı. Siz de ses olmalısınız! Hep Birlikte Biz Olmalıyız" olduğunu; yeni dönemin temasını ise, “Dünya eski haline dönsün. Gelecek nesile ve doğaya saygı” sloganıyla belirlediklerini kaydetti.

Demirdelen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Enes Şahin, Genel Sekreter Beste Hoplamaz ve Sayman Tolga İşoğlu'nun ev sahipliği yaptığı etkinlikte, birlikte yola çıktıkları ve halen de aralarına katılmaya devam eden tüm üyelerine teşekkür ederek, sözlerini tamamladı.

ÇOLDer’in yıldızlarının da seçildiği Kuruluş yıldönümü etkinliğine; Adana İl Ticaret Müdürü Adnan Ekiz, Adana Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ersin Akpınar, AOSB Proje Destek Ofisi Koordinatörü ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Adana 30. Dönem Baro Başkanı Av. Veli küçük, 31. Dönem Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz, 5 Ocak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sefa Saygıdeğer ile diğer davetliler katıldı.

