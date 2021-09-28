Gençlere POMEM Kursu desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlere POMEM Kursu desteği

İHA

Gençlere POMEM Kursu desteği

Yüreğir Belediyesi’nin Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak adaylar için ücretsiz olarak düzenlediği fiziki yeterlilik parkur hazırlık kursu başladı. Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi’nde uzman eğitmenler eşliğinde başlatılan kurslar için son kayıt tarihi 15 Ekim olarak belirlendi.
Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezleri sınavına katılmak isteyen ön lisans ve lisans mezunu adaylara ücretsiz fiziki yeterlilik kursu başlattı. Atakent Mahallesi’nde bulunan Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi’nde pandemi kuralları çerçevesinde açılan ücretsiz kursta, eğitim; Yüreğir Belediyesi bünyesindeki uzman spor antrenörleri tarafından veriliyor. Kursta adaylara, programlı ve profesyonel bir çalışma imkânı sunuluyor.
Hafta içi her gün sabah 09.00’da başlayan ve 4 seans halinde devam eden kurslar için son başvuru tarihi 15 Ekim Çarşamba günü olarak belirlendi. Adaylar kursa başvuru ve detaylı bilgi için belediyenin 444 80 44 çağrı merkezinden veya 0322 502 92 17 numaralı telefonu arayarak Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi’nden bilgi alabiliyor.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, öğrenci dostu bir belediye olduklarını belirterek, “Gücümüz ve imkanlarımız nispetinde gençlerimizin, öğrencilerimizin yanında olmaya çabalıyoruz. Sınava hazırlanan ama maddi imkansızlıklardan dolayı kurslara katılamayan genç polis adaylarına destek olmak istedik. Gelen taleplere göre kurslarımızın kapasitesini artırabiliriz. Bu nedenle başvuru tarihimizi 15 Ekim’e kadar uzattık. Ben şimdiden bütün kursiyerlerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
POMEM sınavı için düzenlenen kursların dışarıda çok pahalı olduğunu ve bu nedenle katılamadıklarını ifade eden birçok aday, bu hizmeti ücretsiz sağlayan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlişki vaadiyle buluştuğu kadının sevgilisi tarafından dövülüp, gasbedildi
YEREL HABERLER İlişki vaadiyle buluştuğu kadının sevgilisi ...
Ceyhan’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Ceyhan’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın ziyarete açıldı Mezalimin yaşandığı fırına, Türkçe ve İngilizce tabelalar asıldı
YEREL HABERLER Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın ziyarete ...
10 yıl sonra en sık görülen hastalık olacak Türkiye’de 2 milyondan fazla kalp yetmezliği hastası var Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Batur, ilaç tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda kalp pilleri ve damardan kapak değişimi gibi yöntemler uygulansa da bu hastaların ölüm riskinin; bağırsak, meme veya prostat kanserlerinden daha yüksek olduğunu belirtti
YEREL HABERLER 10 yıl sonra en sık görülen hastalık ...
Sezer: "İlksan'ı hak ettiği yönetime kavuşturacağız"
YEREL HABERLER Sezer: "İlksan'ı hak ettiği yönetime kavuşturacağız"
Adana'da 263 milyon 400 bin makaron ele geçirildi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Adana'da 263 milyon 400 bin makaron ele geçirildi/ Ek ...
Her soruna çözüm var ÇOLDer Başkanı Özge Demirdelen: “Sorunlar, sadece anlatmakla değil, çözüme ortak olmakla çözülebilir"
YEREL HABERLER Her soruna çözüm var ÇOLDer Başkanı Özge ...
Uluslararası Adana Lezzet Festivali esnafa can suyu olacak Adanalı esnaf ‘5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ni bekliyor TÜRES Adana Şube Başkanı Biral Serttaş: “Bu yıl renkli bir festival bekliyoruz” Kebapçı Cihangir Korkmaz: “Festival, esnafa can suyu olacak”
YEREL HABERLER Uluslararası Adana Lezzet Festivali esnafa can suyu ...
Çiftçinin çöpe attığı ıskarta limon marketlerde 6 lira Limon tarlada para etmiyor, markette cep yakıyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “Bu limonlar satılmamalı, çöpe gitmeli” “Ağaçta daha iyisi alıcı bulamıyor, ıskarta 4-5 katına satılıyor”
YEREL HABERLER Çiftçinin çöpe attığı ıskarta limon marketlerde 6 ...
Adana’da kaçakçılık operasyonu Polisin 7 farklı adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda kaçak 5 milyon 590 bin makaron, 2 bin 715 paket sigara, 37 bin 708 cinsel ürün ve 135 cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu Polisin 7 farklı ...
Eskort sitesine ilan verip sevgilisiyle gasp yaptı Adana’da eskort sitesine başkasının fotoğrafıyla ilan verip anlaştığı iki erkeği gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın ile sevgilisi tutuklandı
YEREL HABERLER Eskort sitesine ilan verip sevgilisiyle gasp ...
Adana'da 268 milyon 990 bin kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 268 milyon 990 bin kaçak makaron ele ...
Adana'da arama yapılan otomobilde tarihi eser bulundu
YEREL HABERLER Adana'da arama yapılan otomobilde tarihi eser bulundu
1.5 Adana Roket takımı davul zurnayla karşılandı TEKNOFEST Roket Yarışması’nda 'Yüksek İrtifa' birincisi olan takıma davul zurnalı karşılama
YEREL HABERLER 1.5 Adana Roket takımı davul zurnayla ...
Tuğba'nın boşanma davası açtığı eşi 'Savcıyı, hakimi ayarlarım, herkes arkamda' demiş
YEREL HABERLER Tuğba'nın boşanma davası açtığı eşi 'Savcıyı, hakimi ...
Neşet Ertaş Çukurova’da anıldı
YEREL HABERLER Neşet Ertaş Çukurova’da anıldı
Recai Yıldırım dualarla anıldı
YEREL HABERLER Recai Yıldırım dualarla anıldı
Ressam Çevirgen 5. kişisel resim sergisini Adana'da açıyor
YEREL HABERLER Ressam Çevirgen 5. kişisel resim sergisini Adana'da ...
Market sahibinin tırnakçılık şüphelisini yakaladığı an kamerada
YEREL HABERLER Market sahibinin tırnakçılık şüphelisini yakaladığı ...
Vergi yapılandırmasında son günler Adana Vergi Dairesi Başkanı Güner: "Borç yapılandırması başvurusunda son gün 30 Eylül"
YEREL HABERLER Vergi yapılandırmasında son günler Adana Vergi ...
Yüreğir'de okullar sinema ile buluşuyor
YEREL HABERLER Yüreğir'de okullar sinema ile buluşuyor
TIR şebekesi üyeleri, araçları `teker´, hasar kaydını `çerez´ olarak şifrelemiş
YEREL HABERLER TIR şebekesi üyeleri, araçları `teker´, hasar kaydını ...
Yürekli: “5 Ocak'ın diriliş ruhunu yeniden canlandıracağız” Adanapost Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yürekli, Adana’nın Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında kısa film, kompozisyon ve şiir yarışması düzenlediklerini açıkladı
YEREL HABERLER Yürekli: “5 Ocak'ın diriliş ruhunu yeniden ...
Ölüm tehditleri alan genç kadın boşanmak istiyor Adana’da boşanmak istediği eşi tarafından ölümle tehdit edilen Tuğba Gökçe Çiftçi: "Benim 3 çocuğum var ve bu çocuklarım için yaşamak istiyorum"
YEREL HABERLER Ölüm tehditleri alan genç kadın boşanmak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.