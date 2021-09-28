Arazi tartışmasında öldürülen baba ile oğlunun cenazeleri teslim edildi



Okan ÇALIŞKANCan ÇELİK/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde Ahmet Köse´nin (49), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışıp pompalı tüfekle öldürdüğü ağabeyi Hüseyin Köse (63) ile yeğeni Eyüp Köse´nin (41) cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cinayet zanlısı Ahmet Köse'nin ise sorgusu sürüyor.

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Taşobası Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Köse, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Hüseyin Köse ile yeğeni Eyüp Köse'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba ile oğlunun hayatını kaybettiğini tespit etti. Ahmet Köse, jandarma tarafından gözaltına alındı. Hüseyin ve Eyüp Köse'nin cenazeleri ise otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından baba ve oğlunun cenazesi, bugün yakınlarına teslim edildi. Hüseyin ve Eyüp Köse'nin cenazelerinin Mersin'in Tarsus ilçesindeki Sucular Eshab-ı Kehf Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

Öte yandan Ahmet Köse´nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-09-28 14:01:52



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