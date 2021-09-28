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Çukurova kapalı basınçlı sulamaya geçecek ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Çukurova’da uzun yıllardır üzerinde çalışılan ‘Çukurova Kapalı Sistem Basınçlı Sulama Projesi’ geçiş için altyapı yatırımının iklim değişikliğine yönelik bölgedeki en önemli adım olacağını söyledi Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru: "Artık biz kapalı sistem sulamaya geçelim. Vahşi sulamadan vazgeçelim. Suyumuzu doğru kullanalım. Damla sulamada da doğru damlama yapalım"

İHA

Çukurova kapalı basınçlı sulamaya geçecek ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Çukurova’da uzun yıllardır üzerinde çalışılan ‘Çukurova Kapalı Sistem Basınçlı Sulama Projesi’ geçiş için altyapı yatırımının iklim değişikliğine yönelik bölgedeki en önemli adım olacağını söyledi Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru: "Artık biz kapalı sistem sulamaya geçelim. Vahşi sulamadan vazgeçelim. Suyumuzu doğru kullanalım. Damla sulamada da doğru damlama yapalım"

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, “Çukurova’da uzun yıllardır üzerinde çalışılan ‘Çukurova Kapalı Sistem Basınçlı Sulama Projesi’ geçiş için altyapı yatırımı, iklim değişikliğine yönelik bölgedeki en önemli adım olacaktır” dedi.
Sanayide olduğu gibi üniversitetarım işbirliğini de kurumsal bir yapıya oturtarak Çukurova çiftçisiyle Çukurova Üniversitesi işbirliğinin sürekli hale gelmesinin amaçlandığı girişimler çerçevesinde, Adana Çiftçiler Birliği ortaklığıyla ‘ÜniversiteKamuÇiftçi İşbirliği Konseyi’ kuruldu. Konseyde görev alan 'Planlı Üretim', 'Bitki Koruma' ve 'Sulama' başlıkları altındaki gruplar çalışmalarını tamamlayarak sonuç raporu yayınladı.
‘ÜniversiteKamuÇiftçilerden’ Adana tarımının sorunlarına çözüm önerileri üretmek üzere oluşturulan grup çalışma raporlarının kamuoyu ile paylaşılması için Adana Çiftçiler Birliği ev sahipliği, Çukurova Üniversitesi katkılarıyla “Üniversite Kamu Çiftçi İşbirliğinde Adana Tarımının Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu toplantı düzenlendi.
Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, suyun tarım için çok önemli olduğunu belirterek, "Suyun yönetimi daha çok önemli. 2050 yılında yeterince, akıllıca ve bilimsel kullanabilmek çok önemli. Bunun için biz üniversitemize mecburuz. Üniversitemizin desteğine çok ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Vahşi sulamadan vazgeçelim”
Çukurova Kapalı Sistem Basınçlı Sulama Projesi’nin Adana için hayati öneme sahip olduğunu aktaran Mutlu Doğru, daha sonra şunları söyledi:
“Bence 2050 yılında göreceğimiz su sıkıntılarını 20252030 yılında görecekmişiz gibi geliyor. Bu nedenle de her şeyi hazır olan Çukurova Kapalı Sistem Basınçlı Sulama Projesi’nin Adana için gerekli olduğunu belirtmek istiyorum. Bunun için fizibilite raporu geçen dönem hazırlanmıştı. Bu dönem uygulama, tatbiki projenin hazırlanması gerekiyor. 1 buçuk yıl gibi bir zaman var bunun hazırlanmasına da. Umuyorum ki 2023 yılında yani Cumhuriyetin 100. yılına girdiğimizde biz bu projenin temellerini atacak hale geliriz. Yeter ki bu projenin ihalesi yapılsın, biran önce bu proje ihale edilsin bu yıl bitmeden. Artık biz kapalı sistem sulamaya geçelim. Vahşi sulamadan vazgeçelim. Suyumuzu doğru kullanalım. Damla sulamada da doğru damlama yapalım.”
Çiftçilerin bakış açısını ve ufkunu genişletmesi gerektiğini söyleyen Doğru, “Bir zamanlar yer fıstığı için hocalarımız damla sulama yapın demişlerdi ancak çiftçilerimiz buna uymamıştı. ‘Çürür’ demişlerdi. Daha sonra denendi ve herkes şimdi damla sulamaya geçti. İşte bu bilimin bize olan katkılarıyla gerçekleşecek. Bakış açımızı, ufkumuzu açmamız gerekiyor” dedi.

"Üretimde süreklilik gerektiriyor"
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ise günümüzün gelişen ve değişen koşullarına ve çiftçilerin ihtiyaçlarına göre bu hizmetleri çeşitlendirerek, kalıcı ve kurumsal bir yapıya kavuşturmak amacıyla ‘ÜniversiteKamuÇiftçi İşbirliği Konseyi’ni kurmak üzere çalışmalara başladıklarını söyledi.
Çukurova Kapalı Sistem Basınçlı Sulama Projesi’nin iklim değişikliğine yönelik bölgedeki en önemli adım olduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Tuncel, “Bu işbirliğine süreklilik kazandırmak ve bizlerden sonra da bu işbirliğinin bölgemiz ve ülkemiz menfaatleri için devamını güvence altına almak son derece büyük önem taşıyor ve bu bizim ana hedeflerimizden birisidir. Çünkü, tarım üretimi her koşulda süreklilik gerektirmektedir. Her geçen gün artarak hissetmeye başladığımız iklim değişikliğine yönelik olarak bölgemiz ve ülkemiz tarımını hazırlamak, akılcı çözümler geliştirmek ve en önemlisi bu çözümleri çiftçilerimize aktarmak zaman geçirmeden yapmamız gereken bir görevdir. Çukurova’da uzun yıllardır üzerinde çalışılan kapalıbasınçlı sulama sistemine geçiş için altyapı yatırımı, iklim değişikliğine yönelik bölgedeki en önemli adım olacaktır” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Berberoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Orhan Bozan ve Prof. Dr. Bülent Özekici sunum gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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