Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu Adana’da konser verecek

Adana Türkiye Gastronomi Yeme İçme ve Eğlence İşletmecileri Derneği (TURİDER) tarafından ilki düzenlenecek Akdeniz Gençlik Festivali 14 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

1. Akdeniz Gençlik Festivali’nde dans workshopları, ödüllü yarışmalar, kamp organizasyonları ve spor turnuvaları gibi etkinlikler de yer alacak.

4 Ekim’de ünlü sanatçı Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile konser verecek.

Festival kapsamında Ceza, Mor ve Ötesi, Can Bonomo, Ceylan Ertem, Gripin, Patron, Khontkar, Can Gox, Necati ve Saykolar, Mary Jane, Hayko Cepkin, Melek Mosso, Emir Can İğrek, Contra ve Köfn sevilen eserlerini seslendirecek.

Adana TURİDER Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Özkan, “16 ulusal, 3 yerel sanatçımızı ağırlayacağımız festivalle, Adana halkı müziğe doyacak. Festival kapsamında tırmanış duvarından, masa tenisine, voleybol turnuvalarından, lezzet sokağına, eğlenceli yarışmalardan, farklı dans etkinliklerine pek çok günlük aktivitemiz olacak” dedi.

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