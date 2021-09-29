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Fiyatı 9 liraya ulaşan pamuk üreticisini sevindirdi Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “Fiyatlar böyle olursa seneye ekim alanları yüzde 50 artar”

İHA

Fiyatı 9 liraya ulaşan pamuk üreticisini sevindirdi Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “Fiyatlar böyle olursa seneye ekim alanları yüzde 50 artar”

Türkiye’nin ilk erkenci pamuğunun çıktığı Adana’da hasat sürerken, ürünün fiyatının 9 liraya yükselmesi çiftçinin yüzünü güldürdü. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların böyle devam etmesi ve primin de 1 lira 50 kuruş olması durumunda seneye ekim alanlarının yüzde 50 artacağını söyledi.
Uçsuz bucaksız tarım alanlarının sahibi pamuk ağaları ile film ve romanlara konu olan Adana’da ‘beyaz altın’ olarak
nitelendirilen pamukta hasat sürüyor. Lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, linteriyle kağıt sanayiine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında gelen pamukta Adana üretimle beşinci sırada yer alıyor. Bu sene Adana genelinde 210 bin dönüm alanda ekimi yapılan pamuktan 115 bin ton rekolte bekleniyor.

“Pamuk bizim için olmazsa olmaz”
Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ekim alanlarının geçen seneye göre yüzde 25 düştüğünü belirtti. Doğan, “Şu anda Adana bölgemizde 210 bin dönüm alanda pamuk üretimi var. Biz aslında Türkiye pamuk üretiminin şu anda yüzde 40’ını üretebiliyoruz. Eğer pamuğa destek verilseydi belki yüzde 6070’ini üretecektik. Pamuk aslında bizim için çok önemli. Tekstil ve konfeksiyon sektörüne sağladığı katma değerle pamuk ihracatla da ülke ekonomisinde önemli bir konumdadır. Pamuk bizim için olmazsa olmaz” diye konuştu.
Pamuk fiyatlarının çiftçinin yüzünü güldürdüğünü aktaran Doğan, “Pamukta gümrük vergisini arttıramadığımız için pamuk dünya fiyatlarıyla doğrudan orantılı. Pamuk fiyatları kilogramda 8 buçuk ile 9 lira arasında değişiyor. Çukobirlik tarafından 44 randımanlı pamuğa 9 lira 60 kuruş fiyat biçildi. Bu fiyatta çok güzel. Şu anda balya pamuğun fiyatı da 19 buçuk ile 20 lira arasında. Fiyatlar şu anda çiftçinin yüzünü güldürmekte” ifadelerini kullandı.

“Seneye ekimler artar”
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların böyle devam etmesinin yanı sıra primin de 1 lira 50 kuruş olmasıyla seneye ekim alanlarının yüzde 50 artacağını vurgulayarak şunları söyledi:
“Eğer bu fiyatların böyle olacağı belli olsaydı ekim alanları daha da artacaktı. Geçen sene pamuk fiyatları 5 liraydı. Ancak 5 lira olmasına rağmen girdi fiyatları az olduğu için çiftçi para kazandı. Bu yıl ise çiftçimiz buğday, mısır ve pamuktan para kazanmakta. Yaş meyve ve sebzeden çiftçimiz para kazanamadı. 1 lira 10 kuruşluk pamuk desteği yetersiz. Bu desteğin de 1 lira 50 kuruş olmasını istiyoruz. Eğer destek 1 lira 50 kuruş olursa seneye Adana bölgesinde pamuk ekim alanları yüzde 50 artar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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