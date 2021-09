Seyhan Nehri'ni istila eden yosunlar temizleniyor Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Deda Büyüköztürk: “Yosunlar nehrin her tarafını kapladı. Sudaki oksijen sıfıra inmişti”

Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Nehri yatağını başta yosun olmak üzere atıklardan arındırmak için çalışmalara başladı. 60 kişilik ekip, suyu kesilen nehirdeki yosunları temizliyor.

Kuraklık nedeniyle su sirkülasyonunun azaldığı Seyhan Nehri bu sene yosun istilasına uğradı. Nehir yatağında balçık olan yerlerde yosunlar oluşurken, boyları da her gün 2 metre uzadı. Vatandaşların kötü koku ve çevre temizliği talebi üzerine belediye ekipleri, Eski Baraj'dan Regülatör Köprü'ye kadar olan yaklaşık 3 kilometrelik nehir yatağında temizlik çalışması başlattı. 60 kişilik ekip, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından barajdan gelen suyun kesilmesiyle nehir yatağında ortaya çıkan başta yosun olmak üzere birçok atığı toplamaya başladı.



“Dip temizliği yapmalıyız”

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Deda Büyüköztürk, temizlik çalışmaları sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Büyüköztürk, “Bu sene su sıkıntısı nedeniyle DSİ tarafından buraya su verilemedi. Dışarıdan gelen maddeler de yosunların üremesini tetikledi. Yosunlar her gün 2 metreye kadar uzamakta. Nehrin her tarafını kapladılar. DSİ ile koordineli çalışarak temizliği sürdürüyoruz. Dip temizliği yapmalıyız, yoksa bu yosunların önünü alamıyoruz” diye konuştu.

Yosunlar kaldırıldıktan sonra nehir yatağında dip temizliği de yapılacağını aktaran Büyüköztürk, “Bunun başka bir çözümü yok. Burada biriken suda dışarıdan birçok organizma gelip biriktiği için sudaki oksijen sıfıra kadar inmişti. Sudaki yosunlar dışında diğer canlıların yaşaması zorlaşmıştı. Bu da yosunların üremesini tetikledi. Çevre kirliliği oluştu ve yosunların üzerindeki vektörlerin üremesiyle biz çok büyük sıkıntılar yaşadık. Mücadele artık şart olmuştu. Temizliğimiz devam ediyor ve yarın temizlik bittikten sonra dip kazı çalışmasına başlanacak” ifadelerini kullandı.

Deda Büyüköztürk, nehirden çıkan yosunların belediyenin komposto tesisine gönderilerek gübreye dönüştürüleceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.