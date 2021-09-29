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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mario Balotelli’den çiftetelli şovu

İHA

Mario Balotelli’den çiftetelli şovu

Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli, takım arkadaşlarıyla birlikte katıldığı Sportif Direktör Gökhan Göktürk'ün düğününde çiftetelli oynadı.
Mavilacivertli ekibin sportif direktörü Gökhan Göktürk, Dilan Akdaş ile bir otelde düzenlenen törenle dünya evine girdi. Düğüne, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Başkan Vekili Metin Korkmaz, Teknik Direktör Vincenzo Montella, futbolcular ve kulüp çalışanları katıldı.
Mavilacivertli takımın İtalyan forveti Mario Balotelli de takım arkadaşlarıyla birlikte düğünde çiftetelli oynadı.

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