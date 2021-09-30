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Adana'da yanan ormanlık alan yeşerdi 2 bin 675 hektarlık yeşeren saha havadan görüntülendi

İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yılın yaz ayında çıkan yangında kül olan alana atılan tohumlar yeşerdi. 2 bin 675 hektarlık yeşeren saha havadan görüntülendi.

Adana'da yanan ormanlık alan yeşerdi 2 bin 675 hektarlık yeşeren saha havadan görüntülendi

Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yılın yaz ayında çıkan yangında kül olan alana atılan tohumlar yeşerdi. 2 bin 675 hektarlık yeşeren saha havadan görüntülendi.
23 Ağustos 2020 tarihinde çıkan yangın sonrası Mat ayında toprakla buluşturulan fidan ve kızılçam tohumları yeşerip boy verdi, küle dönen saha yerini yeşil örtüye bıraktı.
Kuyubeli, Çürüklü, Karahamzalı, Minnetli, Eskimantaş, Boztahta, Çamlarca ve Acaryayla mahallelerinin etkilendiği yangında yeşeren alanlar havadan drone ile görüntülendi.
Yöre sakinlerinden Kerem Kandemir, bu yıl kurak geçmesine rağmen geç de olsa ormanın yeniden yeşermeye başladığını belirterek, “Ciğerlerimiz yandı. Buralar yemyeşil olsun istiyoruz. Hala teras yapım çalışmaları sürüyor. Hala fidan ekimi sürüyor. Her yer kuru ama her yer yeşil olsun istiyoruz. Ekilen tohumlar yeşermeye başladı bizlerde mutluyuz ormanı böyle görünce” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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