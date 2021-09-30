Araçların akülerini çalan 2 şüpheli yakalandı

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Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA´da gece saatlerinde 5 araçtan akü çalan 2 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde otomobil ve TIR´ların akülerinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde araştırma yapan polis, 2 kişinin, 4 TIR ve 1 otomobilden, piyasa değeri 8 bin TL olduğu öğrenilen 5 aküyü çaldığını belirledi. Ekipler, kimlik tespitinin ardından Nuri Y. (27) ile Bekir Ö.´yü (36) adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Nuri Y. tutuklandı, Bekir Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-09-30 10:18:27



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