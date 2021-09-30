Eski uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldürmüş (3)

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'ARALARINDA PROBLEM VAR MI BİLMİYORUM'

Hatay´ın İskenderun ilçesinde eski uzman çavuş Turgay Mert´in boğarak öldürdüğünü söylediği kızı Aleyna, oğlu Ahmet Ali Mert ve eşi Aynur Mert´in Adana Adli Tıp Kurumu Morgu´nda yapılan otopsileri tamamlandı. Cenazeleri, Aynur Mert´in babası Osman Karahasan ve akrabaları teslim aldı. Cenazeler, toprağa verilmek üzere memleketleri Osmaniye´ye götürüldü.

Sorgusunda suçunu itiraf eden cinayet şüphelisi Turgay Mert´e tepki gösteren Osman Karahasan, "Aralarında bir problem olup olmadığını bilmiyorum. Uzman çavuşluktan atmışlar. Çocukları boğmuş" dedi.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİRUfuk AKTUĞİbrahim EMÜL-Müslüm SARIYAR

2021-09-30 13:40:07



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