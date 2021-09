Adana’nın unutulmaya yüz tutmuş yemek kültürü ortaya çıkarılıyor Şahiner, Avrupa Birliği üye ülkeleriyle ortak projenin Adana'nın gelişiminde etkili olacak stratejik hedeflere ulaşmaya katkı sağlayacağına inandığını belirtti

Kültür ve Turizm Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen ve Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve DiyalogII (CCHII) Hibe Programı kapsamında desteklenen “Adana’nın Kültürel Mirası: Unutulmaya Yüz Tutmuş Yemek Kültürünün Ortaya Çıkartılması” isimli projenin açılış toplantısı düzenlenen bir tören ve panel ile gerçekleştirildi.

Proje koordinatörlüğünü yürüten Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuriye Say’ın giriş konuşmasının ardından, proje başvuru sahibi olan Adana Toroslar Federasyonu (ATF) Başkanı Cenap Erol, yürütülen projeyle Adana’nın gastronomi alanında etkili hemen hemen bütün bileşenlerinin biraraya getirilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, bunun proje kapsamında koyulan hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı koyacağını belirtti.

Eş başvuru sahibi Çukurova Üniversitesi adına proje koordinatörlüğünü yürüten Prof.Dr. Nuriye Say yaptığı sunumda, genel hatlarıyla projenin kapsam ve hedeflerine vurgu yaparak Adana’nın ülke ve Avrupa seviyesinde yemek kültürü bakımından tarihi birikiminin karşılığını almasına katkı koyacaklarını vurguladı. Prof.Dr. Nuriye Say ayrıca, projede eş başvuran konumundaki İtalyan Sivil Toplum Kuruluşu Wigwam Club’ın Avrupa’da sahip olduğu yaygın etkileşim ağı sayesinde, proje süresince ve sonucunda gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetlerinin kırsal kalkınma ve turizm açısından da olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Ardından projenin İtalya ortağını temsilen Diego Santaliani ve Efrem Tassinato toplantıya online olarak katılıp, kurumları hakkında detaylı bilgi verdiler. Wigwam Club Italy’nin başkanı Efrem Tassinato, proje kapsamıyla sahip oldukları tecrübe ve birikimin örtüştüğünü, kurulan etkili işbirliğini, projenin başarıyla sonuçlandırılmasının ardından benzer alanlarda yürütülecek projelerde de sürdürmeyi arzu ettiklerini belirtti.

Adana Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner'de Adana’nın zengin yemek kültürünün ortaya çıkarılacağı ve Avrupa Birliği üye ülkeleriyle ortak projenin Adana'nın gelişiminde etkili stratejik hedeflere ulaşmaya katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ise üniversitelerin görev ve sorumluluk alanları içerisinde bu gibi projelere katkı sunmak olduğunu, böyle bir işbirliğinin üniversite açısından da oldukça değerli olduğunu vurguladı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ise, Adana’nın gelişmeye açık ve markalaşma yolunda güçlü olduğu gastronomi alanındaki böyle bir projeye destek vermekten mutluluk duyduğunu, yerel yönetimlerin bu tip faaliyetleri desteklemesinin ortaya çıkacak sonuçların niteliği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Çukurova Aşçılar Derneği Başkanı Ömer Orak yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk kapsamında bölgede yürütülen bütün projelere destek olduklarını, miras niteliğindeki yemeklerin ortaya çıkartılması projesinin oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Proje İletişim ve Yayım Sorumlusu, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait M. Say, proje kapsamı olarak, Adana’nın en güçlü yanlarından olan yemek kültürünü seçtiklerini ve uzun yıllardır benzeri alanda birçok faaliyet ve projeyle oluşturulan altyapıya ve belirlenen stratejik hedeflere katkı koymak istediklerini ifade etti.

Yemeğin kültürel bir öğe olarak Anadolu’nun eşsiz zenginliğini yansıttığını söyleyen Say, bununla birlikte kapsamı sadece yemek menülerine indirgemeden, ilişkili bütün kültürel öğelerle bir bütün olarak ele almayı amaçladıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.