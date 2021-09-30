Karate Şampiyonası Basın Ödülleri'nde DHA'ya 2 ödül

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ADANA, (DHA)TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi (TSYD) ile Sarıçam Belediyesi'nin ortak düzenlediği 'Karate Şampiyonası Basın Ödülleri'nde, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Nuri Pir fotoğraf, kameraman Eser Pazarbaşı ise görüntü dalında ödüle layık görüldü.

Karate Şampiyonası Basın Ödülleri'nde ödül almaya hak kazanan gazeteciler belli oldu. TSYD Adana Şube As Başkanı Tevfik Dinçkalmış başkanlığında toplanan, TSYD Adana Şube As Başkanı İrfan İşisağ, mali sekreter Tarık Akcan ile yönetim kurulu üyeleri Adnan Kulak ve Eren Bozkurt'un yer aldığı jüri, 7 esere ödül verilmesini uygun buldu. DHA muhabiri Nuri Pir fotoğraf dalında, kameraman Eser Pazarbaşı ise görüntü dalında ödüle layık görüldü.

Jüri Başkanı Tevfik Dinçkalmış, ödül alan gazetecileri kutladı. Ödüller, düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.DHA-Genel Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN

2021-09-30 14:30:14



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