Eski uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldürmüş (4)

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SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Hatay´ın İskenderun ilçesinde eski uzman çavuş Turgay Mert´in boğarak öldürdüğünü söylediği kızı Aleyna, oğlu Ahmet Ali Mert ve eşi Aynur Mert´in cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından memleketleri Osmaniye'ye getirildi. Cenazeler, ilk olarak Rahime Hatun Mahallesi'ndeki Aynur Mert'in babaevine götürüldü. Burada alınan helalliğin ardından Asri Mezarlık Camii'ne getirilen cenazeler, kılınan cenaze namazı sonrası belediye mezarlığında toprağa verildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİRUfuk AKTUĞİbrahim EMÜL-Müslüm SARIYAR

2021-09-30 16:35:38



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