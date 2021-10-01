Adana’da hırsızlara yönelik operasyon: 50 gözaltı kararı

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Adana’da birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 50 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı çok sayıda hırsızlığa karıştığı belirlenen 50 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlı Büro Amirliği ekipleri, hırsızlara yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda yakalanan hırsızlar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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