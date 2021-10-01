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Vali Elban: 5´inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali keyifli anlar yaşatacak

DHA

Vali Elban: 5´inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali keyifli anlar yaşatacak


Nuri PİR/ADANA,(DHA)ADANA Valisi Süleyman Elban, 8-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 5´inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali´nin yerli ve yabancı turistlere keyifli anlar yaşatacağına vurgu yaparak, "Bu 3 gün boyunca Adana´daki herkesin destek vermesi, el atması gerekiyor" dedi.
`Coğrafya Lezzettir´ temasıyla bu yıl 8-10 Ekim tarihleri arasında 5´inci kez düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali´nin tanıtım toplantısı, kentteki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Adana Valisi Süleyman Elban, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve festivalin paydaş kurum yöneticileri katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Süleyman Elban, tarım, turizm, gastronomi ve ticaret açısından yüksek bir potansiyele sahip Adana´da bu festivali geçen yıl dijital ortamda yaptıklarını anımsattı. Vali Elban, "Olumlu tepkiler aldık ve yaklaşık 50 milyon insan bizim festivalimizi takip etti. 8-10 Ekim tarihinde muhtemelen yüzbinlerce insan Adana´ya gelecek. Bu lezzet festival, dışarıdan Adana´ya gelen insanlara eğlenceli, keyifli anlar yaşatacak. Festivalin ev sahibi olan Adanalılar için ise stresli 3 gün olacak. Çünkü bu dönemde kaliteli Adana lezzetlerini sunmak, zamanında yetiştirmek ve `bitti´ dememek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu 3 gün boyunca Adana´daki herkesin destek vermesi, el atması gerekiyor. Her ne kadar `sorumluluk ve stresimiz var´ desek de insanların memnun ayrılacağını düşünüyorum" dedi.
FESTİVALDE NELER VAR
Bu yıl festival sahnesinde olacak her bir başlık bütünselliği yansıtabilme hedefiyle bir araya getirildi. Birbirinden değerli yerel, ulusal ve uluslararası şefler kadar Rusya, İtalya, Lübnan ve Yunanistan´dan gelen konuk şeflerle ortak lezzetler yeniden yorumlanacak. Adana´nın ikonik lezzetlerinden kaybolmaya yüz tutmuş tariflere, gastrodiplomasiden gıdanın yaşamı iyileştirici gücüne uzun bir yolculuğa çıkılacak.
'Coğrafya Lezzettir' teması altında bir araya gelen onlarca isim, dünü, bugünü ve Adana mutfağının sürdürülebilirliği için geleceği inşa edecek konuları özgün bir yaklaşımla ele alacak. Bu kapsamda, festivalin birinci günü, Adana Lezzet Festivali Gastronomi Konferansı´nda ev sahibi konuşmacılar arasında yer alan Tasarımcı ve Araştırmacı Gönül Paksoy ve Şef Murat Deniz Temel `Özgünlük, Hafıza, Gelecek´ başlığında ilhamını bu topraklardan alan ve dünyaya taşıyanların hikayesini aktaracak. Gıdanın Geleceği Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık tarafından aktarılıyor.
Pandemi Koşullarında Gastronomi Turizmi Paneli´ne Müge Akgün moderatörlüğünde Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Çukurova Turistik Otelciler Birliği (ÇUKTOB) Başkanı Tayyar Zaimoğlu, Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Kurucusu ve Genel Başkanı Ramazan Bingöl katılacak.
Bu yıl festivalde işlenecek farklı konu başlıklarından biri ise gastronominin toplumları iyileştirici gücünü ortaya çıkartan sosyal gastronomi projeleri. sosyal gastronomi alanında dünyanın en iyi ilk 10 şefi arasında yer alan Şef ve Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir´in yürüttüğü `Yaşamı İyileştiriyoruz Projesi, gıdanın topraktan toprağa bitmeyen iyileştirici ve besleyici gücünü aktaracak.
Prof. Dr. Taylan Kümeli Adana´nın şifalı ve özgün içecekleri kaynar, aşlama ve şalgamı gündeme taşıyacak. Festivalde Anadolu mutfağının yaşatılması misyonu ile çalışmalarına devam eden, Halk Mutfakları Araştırmacısı Adnan Şahin, 2 gün boyunca Anadolu´nun Lezzet Ustaları´nı sahnesinde ağırlayacak.
Türk mutfağının ikonik lezzetlerinden Adana Kebabı bu yıl Siyaset Bilimci Anna Maria Beyluni tarafından gastrodiplomasi açısından farklı bir bakış açısı ile değerlendirecek.
Festivalde `Yeni Gelecek´ başlığı ile araştırmacı ve trend uzmanı Nurhan Keeler, gastronomideki yeni trendleri ve yol haritalarını paylaşacak.
GASTRONOMİ TURİSTİ NE BEKLİYOR
Tuba Şatana moderatörlüğünde, Şef Koray Türk, Big Chefs Mutfak Koordinatörü Murat Aslan ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi Başkanı Şef Doğa Çitçi ile panel gerçekleşecek. Panelde, yabancı ve yerli turistlerin beklentisi, turizm bölgelerin hizmet, hijyen ve taksi ulaşımı gibi konular detaylı bir şekilde ele alınacak. Dünyada hızla yaygınlaşan, `iyi, temiz ve adil gıda´ mottosuyla geleneksel gıda üretiminin önemine odaklı Slowfood hareketinin Adana ve çevresindeki yansımaları. Nilhan Aras moderatörlüğünde Pırıl Bilici, Yasmina Lokmanoğlu, Kenan Yurttagül´ün yorumları gündeme gelecek.
Gıda Mühendisi ve Arkeolog Ahmet Uhri, Hititlerden bugüne Adana kebap tarihini bilinmeyenleri ile anlatacak. İtalya´dan Tadımcı ve Yazar Elvan Uysal Bottoni ile yeni hasat zeytinyağı tadımı yapılacak.
Festivalin ikinci gününde Japonya´da kutsanmış yiyecekler ve içecekler, Günseli Kato´nun keyifli sunumu ile ziyaretçilerle paylaşılacak. Festivalde, Adana´nın Sınırlarının Aşan Gastronomi Markaları da Şeyda Taluk´un moderatörlüğünde gündeme gelecek. Panelde 1995 yılından bu yana Türkiye´de bal sektöründeki lider markalardan biri olan Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen, seyyar tezgahtan börek imparatorluğu kuran Levent Börek´in kurucusu Levent Tamtürek ve 65 yılı aşan tarihiyle Madenci Kahve´nin yönetim kurulu üyesi Sedef Madenci, markalarının sınır aşan hikayelerini paylaşacak.
Bu yıl festivalde `Adana Gastronomisinde Kadınlar´ da konuşulacak. Ebru Köktürk Koralı´nın moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde Prof. Dr. Oya Berkay Karaca, Bedia Gücüm, Zeynep Kırılmış ve Kübra Yüzüncüyıl yer alacak. Lokman Hekimin İzinde Paneli´nde ise Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisi Melis Durasi moderatörlüğünde aromatik bitkilerin geçmişten günümüze kullanımı ve etkileri, tat lezzet ilişkisi Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü´nden Prof. Dr. Halil Çakan, Özge Samancı ve Şef Melda Farimaz ile gündeme gelecek.  
LEZZET SAHNESİ YİNE ÇOK RENKLİ
18 şefin, 12 farklı oturumla sahnede olacağı Lezzet Sahnesi´nde fine dining, imza yemekler ve Anadolu mutfakları, ilham veren sunumlarla ziyaretçilerle buluşacak. Rusya, İtalya, Lübnan ve Yunanistan´dan gelen konuk şeflerin ortak lezzetleri yeniden yorumlayacağı sahnede Eyüp Kemal Sevinç, Elif Edes, Sinem Özler, Hazer Amani, Erich Ruppen, Nikolay Batatov, Makhach Vagabov, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Burak Zafer Sırmaçekici, Asuman Kerkes, Melih Demirel, Deniz Şahin, Sinem Çapraz, Aydın Demir, Umut Karakuş, gibi isimler yer alıyor.
Lezzet Sahnesi´nin bu seneki yıldızı Adana´nın Coğrafi İşaretli Ürünleri olacak. Adana mutfağının en özel lezzetleri farklı tekniklerle iddialı şefler tarafından yeniden yorumlanacak. Lezzet Sahnesi´nde diğer bir tema ise `Sokak Lezzetlerine Şef Dokunuşu´. Son yıllarda özellikle genç ve yaratıcı şeflerin ilgi alanına giren sakatatlar, yeni tariflerle buluşacak. Ayfer Yavi Mehmet Yaşin "Böreğin Yolculuğu"nu aktarırken Sahrap Soysal´ın rengi ve neşesi her zamanki gibi sahnede olacak.
SAHNE YENİ USTALARIN
Festivalin bu yılki ilklerinde genç şeflerin Adana kebabı ustalık eğitimi de yer alıyor. Türkiye genelinde gastronomi ve mutfak sanatları fakültelerinde öğrenim gören 21 öğrenci, Adana Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen eğitimler sonucunda sahip olacakları sertifika ile tescilli Adana kebabı ustası olacaklar. Festivalin 1´inci gününde eğitimlerini tamamlayacak olan öğrenciler ertesi gün en iyi Adana kebabını yapmak için kolları sıvayacak. Genç şefleri Adana yemek kültürü ve ürünleri ile tanıştırmak, Adana mutfak gönüllüsü olarak meslek hayatlarına başlamaları hedefiyle düzenlenen eğitimlerde proje sahne yönetimini şef Türev Uludağ üstlenecek.
Adana Mutfak Atölyesi ise az bilinen 40´a yakın tarifi Adanalı usta şeflerle düzenlenen atölye çalışması  ile günümüz mutfak tarifleri arasında yer alacak bir uygulama olacak.
TÜRKİYE´NİN İLK ATIKSIZ FESTİVALİ
Festival aynı zamanda Türkiye´de bir ilke imza atacak. Festival boyunca meydana gelen atıkların geri dönüşümü ile bu yıl Adana Lezzet Festivali, Türkiye´nin ilk atıksız festivalini gerçekleştirecek. Adana Valiliği tarafından gerçekleştirilen festivalin atık yönetimi Adana Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerin destekleriyle düzenlenecek. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2021-10-01 14:02:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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