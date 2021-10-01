Vinçle kurtarmaya çalıştıkları ağaçtaki kedi kaçtı

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Can ÇELİK-Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da refüjde bulunan ağaçta bir gün boyunca mahsur kalan sokak kedisi, itfaiye ekiplerinin vinçle kurtarma çalışması sırasında daldan atlayarak kaçtı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi´ndeki Cumhuriyet Caddesi´nde meydana geldi. Cadde üzerindeki refüjde bulunan ağaca bir sokak kedisi çıktı. Mahsur kalan hayvanı fark eden çevredekiler durumu itfaiye bildirdi. İtfaiye ekipleri vinçle gelerek mahsur kalan kediyi ağacın tepesinden indirmek için çalışmaya başladı. Bir süre sonra vinçle kedinin bulunduğu noktaya ulaşan itfaiye erleri, uzun süre kediyi elleriyle tutmaya çalıştı. Bu sırada korkan kedi, bir anda ağaçtan aşağıya indi ve koşarak gözden kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Anıl ATAR

2021-10-01 14:34:33



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