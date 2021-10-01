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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adanaspor’da Sait Karafırtınalar dönemi

İHA

Adanaspor’da Sait Karafırtınalar dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Fırat Gül’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sait Karafırtınalar’ı getirdiklerini açıkladı.
Turuncubeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Adanaspor'umuzda teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirilmiştir” denildi.

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