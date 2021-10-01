Adanaspor’da Sait Karafırtınalar dönemi

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TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Fırat Gül’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sait Karafırtınalar’ı getirdiklerini açıkladı.

Turuncubeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Adanaspor'umuzda teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirilmiştir” denildi.

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