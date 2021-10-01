Adana Demirspor'un "Super Mario'su" Balotelli gollerine devam ediyor

Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, Antalyaspor deplasmanında da fileleri havalandırarak bu haftayı da boş geçmedi.

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olan Adana Demirspor'da, Gana asıllı İtalyan golcü Mario Balotelli, bu hafta da boş geçmedi. Son haftalarda formda olan Mario Balotelli arka arkaya 4'üncü hafta da rakip fileleri havalandırarak gollerine devam ederken, 2 de asisti bulunuyor.

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