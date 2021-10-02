Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da polis, 23 bin litre kaçak akaryakıt ve bin 12 litre sahte içki ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kentte kaçak akaryakıt ve sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı olarak iki ayrı adrese baskın yaptı. Baskında 23 bin litre kaçak akaryakıt ile bin 12 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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