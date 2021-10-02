Adana´da 23 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 23 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ile 1012 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere baskın yaptı. Adreslerdeki aramalarda; 23 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ile 1012 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-10-02 09:56:34



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