Tampon, kaput ve yedek lastikten 18 kilo esrar çıktı

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Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde tampon, kaput ve yedek lastiğe gizlenen 18 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu girişinde kurulan uygulama noktasında şüpheli görülen araçlar durduruldu. Ekiplerin, hareketlerinden şüphelendiği Yılcan A.´nın (28) otomobilinde yapılan aramada tampon, kaput ve yedek lastiğe gizlenen 18 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Yılcan A.´nın, emniyetteki ifadesinde, borcu olduğunu, uyuşturucuyu para karşılığı tanımadığı kişiden alıp, Mersin´e götürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılcan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-10-02 10:04:07



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