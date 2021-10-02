Kebabın başkentine kadın kebap ustaları geliyor Adana’da 14 kadın, kebap ustalığı eğitimi aldı Adana'da "Kebabın Şefleri" projesiyle kadınlara kebap eğitimi veriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kebabın başkentine kadın kebap ustaları geliyor Adana’da 14 kadın, kebap ustalığı eğitimi aldı Adana'da "Kebabın Şefleri" projesiyle kadınlara kebap eğitimi veriliyor

İHA

Kebabın başkentine kadın kebap ustaları geliyor Adana’da 14 kadın, kebap ustalığı eğitimi aldı Adana'da "Kebabın Şefleri" projesiyle kadınlara kebap eğitimi veriliyor

Kebabın başkenti Adana’da günlük 150200 liraya usta bulunmaması nedeniyle 14 kadın, kebap ustalığı eğitimi aldı. Kadınlar 23 hafta sonra çeşitli kebapçılarda çalışmaya başlayacak.
Türkiye’nin gastronomi alanında en önemli kentlerinden olan Adana’da kebapçılar, pandemi döneminde birçok elemanın sektör değiştirmesi nedeniyle günlük 150200 lira yevmiye karşılığında çalışacak usta bulamıyor.
Sektöre kalifiye eleman yetiştirmek için de Kadın ve Demokrasi Derneği koordinatörlüğünde, Adana İŞKUR İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şubesi iş birliğinde “Kebabın Şefleri” projesiyle 14 kadın, Adana kebap konusunda 3 aylık eğitim aldı.
Eğitimleri devam eden kadınlar, 23 hafta sonra çeşitli kebapçılarda çalışmaya başlayacak.
TÜRES Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş, “Kadınlarımızı kebap tezgahında görmek istedik. İnşallah kebabın başkenti Adana’da kebapta ve salatada kadınlarımız artık olacak. Kadınlar, 23 hafta sonra çeşitli kebapçılarda çalışmaya başlayacak” diye konuştu.

“5 bin 500 kadınımız işe yerleştirildi”
İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karaveli, “İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu her alanda kadınlarımıza yönelik aktif işgücü politikalarımızla hizmet sunmaya devam ediyoruz. Sadece 2021 yılında pandemiye rağmen 17 bin kadınımızı Adana’da kurum hizmetlerimizle buluşturduk. 5 bin 500 kadınımız işe yerleştirildi” ifadelerini kullandı.
Kadın ve Demokrasi Derneği Adana İl Temsilcisi Reşan Arlıer ise kebapçıların kadın ustaları heyecanla beklediğini söyleyerek, “Adana'da kebap istihdamında iş gücünün sıkıntı yaşadığını gördük. Kadınların, kadın kebapçıların bu alanda olmadığını fark ettik, neden kadın kebap şeflerimiz yok dedik. Bununla ilgili bir çalışma yapmak istedik” dedi.

“Çok heyecanlıyız”
3 aydır eğitim alan Gülcan Kesikparmak (25) kadınların her sektörde işgücüne katkı sağlayabileceğini belirterek, “Kadın kebapçı olmayı düşünüyoruz, onu hedefliyoruz. Adana deyince akla ilk kebap geliyor ve neden biz olmayalım diyoruz. Çok heyecanlıyız ve bizim gibi kadınlar da gelsin istiyoruz. Şaşıranlar da oluyor. Alışılmadık bir durum. Kadınlar, kebapçılarda çok göz önünde değil ama mutluyuz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Veterinerler uyardı; evcil hayvanlara mikroçip taktırmak için süre daralıyor
YEREL HABERLER Veterinerler uyardı; evcil hayvanlara mikroçip ...
Kızılay Ceyhan’da Kadın ve Gençlik Kolları da kurdu
YEREL HABERLER Kızılay Ceyhan’da Kadın ve Gençlik Kolları da kurdu
Adana´da 'hırsız' operasyonu: 50 gözaltı
YEREL HABERLER Adana´da 'hırsız' operasyonu: 50 gözaltı
Tampon, kaput ve yedek lastikten 18 kilo esrar çıktı
YEREL HABERLER Tampon, kaput ve yedek lastikten 18 kilo esrar çıktı
Adana´da 23 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana´da 23 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Hırsızların evinden servet çıktı Adana’da hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen 50 kişinin yakalanması için yapılan operasyonda evlerde yapılan aramada 47 bin lira para ele geçirildi Paranın yanı sora 52 çalıntı cep telefonu, iki çalıntı televizyon, yüzlerce çalıntı telefon kılıfı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, hırsızlık yaparken kullanılan, demir kesme makası, tornavida gibi aletler ele geçirildi
YEREL HABERLER Hırsızların evinden servet çıktı Adana’da hırsızlık ...
Adana'da 18 kilo 700 gram esrar ele geçirildi Uygulama esnasında durdurulan bir otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 18 kilo 700 gram esrar ele geçirilirken, zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da 18 kilo 700 gram esrar ele ...
Adana’da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu
Liseli kız öğrenciler okul çıkışı parkta yumruk yumruğu kavga etti
YEREL HABERLER Liseli kız öğrenciler okul çıkışı parkta yumruk ...
Adana’da trafik kazası yaptıktan sonra karşı tarafın sürücüsünü bıçakladılar Kazaya karıştıktan sonra karşı aracının sürücüsünü bıçaklayan şüpheliler kaçtıkları sırada bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Adana’da trafik kazası yaptıktan sonra karşı tarafın ...
Adana Demirspor'un "Super Mario'su" Balotelli gollerine devam ediyor
YEREL HABERLER Adana Demirspor'un "Super Mario'su" Balotelli ...
Adanaspor’da Sait Karafırtınalar dönemi
YEREL HABERLER Adanaspor’da Sait Karafırtınalar dönemi
Vinçle kurtarmaya çalıştıkları ağaçtaki kedi kaçtı
YEREL HABERLER Vinçle kurtarmaya çalıştıkları ağaçtaki kedi kaçtı
Vali Elban: 5´inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali keyifli anlar yaşatacak
YEREL HABERLER Vali Elban: 5´inci Uluslararası Adana Lezzet ...
Adana'da gastronomi şöleni yaşanacak Adana Lezzet Festivali 8-9-10 Ekim’de gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Adana'da gastronomi şöleni yaşanacak Adana Lezzet ...
"Piton döner" şubeleşerek büyüyecek
YEREL HABERLER "Piton döner" şubeleşerek büyüyecek
Bakan Pakdemirli'nin müjdesi çiftçiyi sevindirdi Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru: "Çukurova'ya 1956'dan bugüne yapılacak en büyük yatırım"
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli'nin müjdesi çiftçiyi ...
Seyhan'da sokaklar kışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Seyhan'da sokaklar kışa hazırlanıyor
Dolançay: "Kadının ekonomik alanda güçlenmesine katkı sağlayacağız"
YEREL HABERLER Dolançay: "Kadının ekonomik alanda güçlenmesine katkı ...
Otomobilin vites kutusunda 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Otomobilin vites kutusunda 5 bin uyuşturucu hap ele ...
İlişki vaadiyle eve çağırıp tabancayla vurarak 3 bin lirasını gasbettiler
YEREL HABERLER İlişki vaadiyle eve çağırıp tabancayla vurarak 3 bin ...
Çarşı pazarda hırsız uyarısı Adana polisi vatandaşlardan hırsızlık olaylarına karşı açıkta değerli eşyalarını bırakmamalarını ve dikkatli olmalarını istedi
YEREL HABERLER Çarşı pazarda hırsız uyarısı Adana polisi ...
Vites kutusundan çıkan uyuşturucuyu hamile kadın üstlendi Adana'da bir otomobilin vites kutusunda 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, araçta bulanan karı koca tutuklandı 5 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının hapları kendisinin Gaziantep’ten aldığını kocası ve kayınbiraderinin haberinin olmadığını söylediği öğrenildi
YEREL HABERLER Vites kutusundan çıkan uyuşturucuyu hamile kadın ...
Eskort sitesine ilan verip sevgilisiyle gasp yaptı Adana’da eskort sitesine fuhuş yapmak amacıyla ilan verip 300 liraya anlaştığı erkeği yaralayıp gasp ettiği iddia edilen kadın ile 2 kişi gözaltına alındı, kadının sevgilisi tutuklandı Genç kadın sevgilisini kurtarmak için kendisinin ateş ettiğini söyledi, mağdur ise kadının ateş etmediğini söyledi
YEREL HABERLER Eskort sitesine ilan verip sevgilisiyle gasp ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.