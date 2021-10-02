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"Kozanlı dört kahramanın şeref öyküsü “Kozan'dan Sivas'a 1919” kitabı yayınlandı

İHA

"Kozanlı dört kahramanın şeref öyküsü “Kozan'dan Sivas'a 1919” kitabı yayınlandı

Kurtuluş Savaşı'nda Adana cephesinin açılmasını sağlayan ve savaşın başlamasına vesile olan Kozanlı dört kahramanın şeref öyküsü, araştırmacı yazar Yusuf Delikoca tarafından Adana'nın kurtuluşunun 100. yılı anısına “Kozan'dan Sivas'a 1919” adıyla kitaplaştırıldı.
Kuvayi Milliye Mücahitler ve Gazileri Derneği Kozan Şubesi'nde kitabının tanıtımını gerçekleştiren Araştırmacı Yazar Yusuf Delikoca, "Geçmişin yaşanmışlık kahramanlık hikayelerini bu kitapta topladık. Adana, Kozan, Feke, Develi, Ankara, Sivas ve İstanbul’da yapmış olduğumuz geniş bir araştırmanın yanında, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivleri Uzmanı Tarihçi Yazar Kozanlı hemşerimiz Ahmet Ergün Bey’in danışmanlığında, Adana Kozanlılar Derneği adına Avukat Yusuf Özer Bey’in editörlüğünde yazmış olduğum bu eser, belgesel roman tadında tamamen akademik bir çalışma oldu" dedi.
Bayrak Şairi Arif Nihat Asya’nın “Vatan Kozan’sız olmaz” diyerek başlayan şiirinin kendilerine ilham kaynağı olduğunu kaydeden yazar Delikoca, şöyle devam etti;
“Onun bu dizeleri Kozan’ı vatan topraklarından sökmek ve bir sömürge yapmak için işgal etmiş olan Fransızlara vurulan tarihi bir şamarın vücut bulmuş sözleridir. Her Kozanlı okumalı ve o sözleri ruhunda hissetmelidir. Diğer ilham kaynağımız Halil Topaloğlu’nun işgal ve Kurtuluş savaşı günlerinde bizzat kaleme aldığı günlükleri olmuştur. Bu eseri kaleme alırken, Kuvayı Milliye Komutanı Osman Tufan Paşa’nın hatıraları ana kaynaklarımızın başında gelmektedir. Topaloğlu Halil Efendi’nin kızı Zeliha Hanım tarafından derlenen ve unutulmayan Zilfi Hatun’un işgal günlerinde söylemiş olduğu ağıtlar bizi duygulandırmıştır. 7 yaşında Ermeni zulmüne uğrayan Topaloğlu Halil Efendi’nin oğlu Ahmet Muhtar Topaloğlu’nun hikayesi burada aktarılmıştır. Bunun yanında kitabımızın kahramanlarından Sehlikoğlu Hasan Efendi’nin anısına torunları Cemal ve Kemal Selekoğlu tarafından yapılan müze bize heyecan vermiştir. Kurtoğlu Hulusi Efendi’nin kızı Nebihe Erdoğan hanımın ve Emmi Mustafa Faik Üstün’ün torunu Yaşar Üstün’ün katkıları mutlu etmiştir. Topaloğlu Halil Efendi’nin oğlu Mansur Topaloğlu ve torunlarının duyduğu heyecan ve bizlere evlerinin kapılarını açmaları güçlü bir destek olmuştur” diye konuştu.
Çukurova ve Kozan’da Ermeniler ve Fransızlar tarafından haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal edilmesinin ardından başlayan destansı mücadeleyi kaleme aldığını aktaran Yazar Delikoca, “Atalarımızın Ermeni çeteleri tarafından büyük bir yağma ve katliamlara uğraması, al bayrağımızın asılmasını bırakın sandıklarda saklanmasının dahi yasaklanması karşısında vermiş oldukları kutsal mücadele hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bizim bu kitaptaki en büyük amacımız ve gayemiz budur. Gelecek nesillere Milli Mücadele’yi, vatan ve bayrak uğruna can veren şehitlerimizi gelecek nesillere aktarmak bizim için milli bir görevdir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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