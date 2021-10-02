TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Bandırmaspor: 5

TFF 1.Lig’in 8. haftasında Adanaspor evinde karşılaştığı Bandırmaspor’a 51 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

8. dakika Adanaspor kontra atağında İsmail sağ kanattan hızlı hareketlerle rakibini çalımlayarak ceza sahasına orta yaptı. Gelen topa ters bir vuruş yapan Gökay meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 10

21. dakikada Adanaspor savunma hattından gelen uzun topu sağda kontrol eden İsmail hızlı bir şekilde rakip ceza sahasına yöneldi ve topu içeriye gönderdi. Bandırmaspor savunması son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere yolladı.

45+1. dakikada Adanaspor’un kazandığı serbest vuruşta Bruns arka direğe doğru orta yaptı. Boş kalan Ahmethan’ın yaptığı kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

48. dakikada Bandırmaspor atağında sağdan ilerleyen Mulumba topu rakip ceza sahasına ortaladı. Oluşan karambolde topla buluşan Lokman, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 11

50. dakikada kontra atağa çıkan Bandırmaspor’da ara pası sonucu ceza sahasında topla buluşan Keny, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 12

57. dakikada atağında Okan’ın ara pası sonrası topu alan Keny, rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Kaleciyi de çalımlayan Keny, topu filelerle buluşturdu. 13

62. dakikada soldan ilerleyen Caner ortasını yaptı. Ceza sahasında iyi yükselen Doğancan kafa vuruşuyla farkı 3’e çıkardı. 14

74. dakikada Akabueze orta sahadan topu çıkararak önündeki Mulumba’yı gördü. Topu alan Mulumba ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 15



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Davut Dakul Çelik xx, Bersan Duran xx, H. Hüseyin Tetik xx

Adanaspor: Burak x, Donkor x, Roche x, Rüştü x, İsmail x, Uğurcan x, Celil x, Ahmethan x (Serdar dk. 69 x) Samet Ali x (Tetteh dk. 56 x), Bruns x (Orkan dk. 69 x), Ozegovic x

Yedekler: Özer, Muhammet, Harun, Evren, Kingsley, Muhammed, İbrahim

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Bandırmaspor: Gökhan xx, Gökay xx (Guido dk. 73 x), Lokman xx, Caner xx, Okan xx, Landei xx, Mehmet xx (Mulumba dk. 46 xxx ), Pucko xx (Allyson dk. 73 x), Doğancan xx, Akabueze xxx (Kerim dk.82 ?), Manaj xxx (Keny dk. 46 xxx)

Yedekler: Veysel, Aygün, Bilal, Süleyman

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Gökay (dk.8 k.k.), Lokman (dk. 48), Keny (dk.50 ve 57), Doğancan (dk. 62), Mulumba (dk. 74)(Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Ozegovic, Donkor (Adanaspor), Akabueze (Bandırmaspor)

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