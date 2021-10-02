Sait Karafırtınalar: “Bir takımın bu kadar kırılmaması lazım”

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 51 mağlup oldukları Bandırmaspor maçı sonrası, “Bir takımın bu kadar kırılmaması, oyunu bu kadar çabuk bırakmaması lazım” dedi.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Bandırmaspor'a 51 yenilen Adanaspor'un Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, siyah ve beyaz kadar belirgin farklar olan iki devre oynadıklarını dile getirdi.

Maçın ilk yarısında öne geçtiklerini ve çok sayıda gol fırsatından da faydalanamadıklarını aktaran Karafırtınalar, “İlk yarıda iyi mücadele ettik. Her topa müdahale ettik. Neredeyse pozisyon vermedik. Ancak ikinci yarı rakip iki değişiklik yaptı. Beklediğimizin çok daha üstünde bir değişiklik oldu. Bir takımın bu kadar kırılmaması, oyunu bu kadar çabuk bırakmaması lazım. Herkes hata yapabilir. Ne olursa olsun bu teslimiyeti takımıma yakıştıramadım. Bunun düzelmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ne kadar tecrübemiz varsa aktarıp, ekibimle 15 gün içerisinde çalışıp bunu telafi edeceğiz. Taraftarlardan özür diliyoruz. Bu bize yakışmadı” diye konuştu.

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