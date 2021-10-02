Mustafa Gürsel: “Devre arası yaptığımız değişikler çok etkili oldu”

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor’un Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, 51 kazandıkları Adanaspor maçı sonrası oyuncularını tebrik etti.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Adanaspor’u 51 mağlup eden Bandırmaspor’un Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularını kutladı.

Oyuna istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Gürsel, “İlk yarıda ön tarafta çok hareketsizdik ama devre arası yaptığımız değişiklikler etkili oldu. Üç haftadır aramızda olmayan arkadaşlarımız vardı. Devre arası onları kullanma ihtiyacı duyduk. Onlar da girip görevlerini yaptı. Geçen hafta onlar yokken de kazanmıştık. Bu hafta ise onların katkısıyla kazanmak güzel. Bundan sonra daha iyi bir oyun geliştirmek istiyoruz” diye konuştu.

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