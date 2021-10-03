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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Çarpıntı" sergisi Adana'da açıldı

İHA

"Çarpıntı" sergisi Adana'da açıldı

Ressam Safter Çevirgen'in “Çarpıntı” isimli resim sergisi Adana'da açıldı.
Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde Maya Princess Otel'de açılışı yapılan sergiye Adanalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Ressam Safter Çevirgen, daha önce açtığı sergilerin devamı niteliğindeki eserlerinde bilinçaltının karmaşıklığını yine bakışlarla anlatıyor. "Kişi çevresinin ortalamasıdır" diyen sanatçı, eserlerinde, kalabalıkların oluşturduğu değersizlik hissi, amaçsızlığı, kargaşayı ve yalnızlaşmayı işlediğini belirtti.
Kişinin seviyesini etkileşim içinde olduğu bireylerin belirlediğini vurgulayan Çevirgen, alışılageldiği üzere kendine has tarzı, bazen bir kuşun gözünden hüznü, bir sokak hayvanının gözünden yalnızlığı ya da dalgın, korkulu insan gözlerini seyircileriyle buluşturduğunu ifade etti.
Sergi sorumlusu Serdar Akarsu ise, uzun yıllar sanat organizasyonları gerçekleştirdiğini, sanatçı Safter Çevirgen'in resim sergisini Adana'da sergilemekten dolayı çok mutlu olduğunu, bu şehrin sanatsal yaşamına daha fazla katkı sunma adına faaliyetlerini sürdürmekten dolayı mutluluk duyacağını kaydetti.
"Çarpıntı" sergisi 9 Ekim Cumartesi gününe kadar gezilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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