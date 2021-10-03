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Dr. Menteş: "Kurtuluş ellerimizde" Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, mahalle sakinleriyle yaptığı toplantıda, bugünlerde çok fazla genç ve gebe hasta gördüklerini, hepsinin aşısız olduğunu söyledi

İHA

Dr. Menteş: "Kurtuluş ellerimizde" Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, mahalle sakinleriyle yaptığı toplantıda, bugünlerde çok fazla genç ve gebe hasta gördüklerini, hepsinin aşısız olduğunu söyledi

Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, mahalle sakinleri ile bir araya geldiği toplantıda, en etkili pandemiyi yaşadığımızı ifade ederek, "Kurtuluş ellerimizdedir” dedi.
Dr. Menteş, Selahattin Eyyübi Mahallesi sakinlerine Covid19 pandemisi ve aşı konularında aydınlatıcı bilgiler verdi.
Covid19 pandemisinden kaynaklı dünyada 220 milyon insanın hastalandığını, 4 milyon 600 bin insanın öldüğünü hatırlatan Dr. Menteş, “Maalesef ülkemizde de 7 milyonu aşan hasta sayısı ve resmi rakamlara göre de 65 bin insanımız ölmüş. Bu ölümlerde 471 sağlık çalışanı, 189 hekim de hayatını kaybetmiştir. Bir ülkenin zenginliği sadece madenleri, denizi, havası değil, yetişmiş insanlarıdır. Pandemi iki yıldır mevcut ama halen kurtulmuş değiliz. Bugün itibariyle ülkemizde 110 milyon aşı yapılmış. İlk doz aşı yaptıran kişi sayısı 55 milyonlarda. İki doz aşı yaptıran sayısı 45 milyonlarda. Son bir ay içerisinde her gün 18 bin ile 30 bin arasında yeni vaka var. Ve her gün 200’ün üstünde ölen insan var. Yeni mutasyonlar olmasa bu sayıların aşağılara inmesi kaçınılmazdır. Aşılanmaya mutlaka devam edelim. Önlemlerimizi mutlaka sürdürelim” diye konuştu.
"Aşı kısırlık yapmaz"
Mutasyonlar sonucu yaşanan 4. pikin aşısızların ve gebelerin piki olduğunu ifade eden Dr. Menteş, şöyle devam etti:
“Bugünlerde çok fazla aşısız hasta görüyoruz. Bugün burada olma nedenlerimizden biri de Yüreğir ve Seyhan’ın güney mahallelerindeki aşı sayısının düşüklüğüdür. Çok fazla genç hasta görüyoruz. Çok fazla gebe hasta görüyoruz. Hepsi aşısız. Aşı kısırlık yapmaz. Bebek yapmayı düşünen, gebe olan, çocuk emziren her anne aşı yaptırabilir. Aşının kısırlık yapma gibi bir etkisi yoktur. Şuan 12 yaş üstü her bireye yapılmaktadır. Aşı yaptıranlar bir sonraki doz tanımlandığında mutlaka aşılarını tamamlaması zorunludur. Nüfusun yüzde seksenlerinin 23 dozu tamamlandığında bu virüsün etkisi azalacağı inancındayım. Bu yüzden aşı yaptırmayan varsa mutlaka aşısını yaptırsın. Bu konuda komşunuzu uyarın, korunma önlemleri ve el temizliği de önemlidir. Bu hastalıktan kurtulmak ellerimizdedir.”
Dr. Selahattin Menteş yaptığı açıklamanın ardından mahalle sakinlerinin pandemiye ilişkin merak ettiği sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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