"Cevizin Kabuğunu Kırmak" konferansı Şair ve Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç: "Anadolu insanı, hikmet, ilim ve irfan gibi çok önemli medeniyet kavramlarına sahip"

Şair ve Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç, Anadolu insanının, hikmet, ilim ve irfan gibi çok önemli medeniyet kavramlarına sahip olduğunu söyledi.

EğitimBirSen Adana Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak düzenlediği programda Şair ve Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç’i "Cevizin Kabuğunu Kırmak" başlıklı konferansı ile Adanalılarla buluşturdu.

Evliya Çelebi Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Yüreğir ve Sarıçam İlçe Kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürleri, EğitimBirSen Şube Yönetim Kurulu, MemurSen Birim Başkanları, eğitimciler, öğrenciler ve Nurullah Genç okuyucuları katıldı.

Konferansın selamlama konuşmasını yapan MemurSen ve EğitimBirSen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, "Pandemi sürecinden önce başlattığımız ve yoğun ilgi gören konferanslar serimize yeni dönemde de devam ediyoruz. Bu dönemin ilk programında birçok unutulmaz şiire ve kitaba imza atan Prof. Dr. Nurullah Genç’i ağırlıyoruz" dedi.

EğitimBirSen Adana Şubesi tarafından düzenlenen konferanslar serisinin devam edeceğini vurgulayan Başkan Sezer konuşmasında, "Eğitimcilerimiz ve gençlerimiz özelinde toplumumuzun daha iyiye ve daha güzele ulaşması noktasında var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra 'Cevizin Kabuğunu Kırmak' konferansı için sahneye çıkan Nurullah Genç; Anadolu insanının, hikmet, ilim ve irfan gibi çok önemli medeniyet kavramlarına sahip olduğunu söyledi.

Tarihte geçen bazı olayları anlatan ve bu olaylardan hisseler çıkarılması gerektiğinin altını çizen Genç, "Kıssadan hisse, cevizin altındaki hakikattir. Kabukları kırıp özüne inemezseniz, hayatı, insanlığı, bugünü, yarını, geleceği, öz değeri ve hakikati kavramada zorlanırsınız. Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmek ise kolay değildir. Büyük bir özveri ve mücadele gerektirir. Ayrıca çok okumayı, öğrenmeyi, öğretmeyi, tefekkür etmeyi, meşgul olmayı, merak etmeyi, çaba göstermeyi ve bir davayı dava edinebilmeyi de gerektirir" dedi.

Yaklaşık bir saatlik sunumunun ardından Nurullah Genç salonu dolduranlar tarafından ayakta alkışlandı.

Programın son bölümünde EğitimBirSen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer Prof. Dr. Nurullah Genç’e hediye takdiminde bulundu.

Nurullah Genç, programın ardından kitaplarını imzaladı, konferansa katılanlarla bir süre sohbet etti.

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