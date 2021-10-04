Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Beş Ocak: Adana’nın Kurtuluşu” yarışma başvuruları başladı.

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) aylık olağan toplantısı Mesken İlim ve Kültür Derneği hizmet binasında gerçekleştirildi. ASİM Başkanı Mahmut Eraslan başkanlığında yapılan toplantıda yerel, ulusal ve küresel konular değerlendirdi. Toplantıya ASİM üyesi STK'ların başkan ve temsilcileri ile Adanapost Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yürekli de katıldı.

Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yıl Etkinlikleri Koordinatörü de olan Yürekli, 5 Ocak Adana’nın Fransız İşgalinden Kurtuluşu’nun 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında; milli mücadele ruhunu çok daha gür bir sesle bütün dünyaya ilan etmek için yürüttükleri proje kapsamında çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Yürekli, “Beş Ocak: Adana’nın Kurtuluşu” nedeniyle düzenlenen kısa film, kompozisyon, şiir yazma, Bayrak şiirini güzel okuma yarışması başvurularının başladığını belirtti.

Yürekli, başvuru şartnamesi ve başvuru formuna yarışmanın resmi internet sitesi ‘adananinkurtulusunun100yiletkinlikleri.com’ adresinden ulaşılabilineceğini söyledi. Yürekli, “100 yıl sonra 5 Ocak 2022’de o günün ruhunu yaşatmak için hep birlikte ‘Adanalıyık, bayrağa sevdalıyık’ diyeceğiz" dedi.

Yarışmaya başvurular internet sitesinden 11 Ekim 05 Aralık tarihleri arasında kabul edilecek. Ödül alan eserler 5 Ocak 2022 tarihinde Adana Evliya Çelebi Çok Amaçlı Salonunda seyirci ile buluşacak. Ödül ve mansiyonlar burada kazananlara takdim edilecek.

Toplantıda katılımcılara Adanapost Haber Portalı’nın hazırladığı Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yıl Etkinlikleri hakkında bilgi verildi.

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