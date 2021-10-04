Saltan Adana’nın gururu oldu

Vücutçu Alperen Saltan, Muammer Gökmen Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonasında sıkletinde şampiyonluğu kazanarak Adana’nın gururu oldu.

Türkiye Vücut Geliştirme ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen Muammer Gökmen Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri 30 Eylül3 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı.

Yarışmada podyuma çıkan Arena Fitness Spor Kulübü Sporcusu Alperen Saltan, 1.82 boy kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Saltan, sıkletinde 30 sporcuyla mücadele etti.

Saltan, kupa ve madalyasını, Vücut Geliştirme ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt’un elinden aldı.

Alperen Saltan, Kasım ayında İspanya’da yapılacak Dünya Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

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