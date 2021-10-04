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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Elban: "Camilerimiz hayatımızın her alanında olmalıdır"

İHA

Vali Elban: "Camilerimiz hayatımızın her alanında olmalıdır"

Adana Valisi Süleyman Elban, "Camilerimizi sadece beş vakit açılıp kapanan yerler olarak görmemeli, bizim medeniyetimizin ruhuna uygun olarak kullanmalıyız" dedi.
Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılışı, Vali Süleyman Elban’ın katıldığı programla gerçekleştirildi.
Ramazanoğlu Camii Konferans Salonundaki programa, Vali Süleyman Elban’ın yanı sıra, Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, ilçe müftüleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
Düzenlenen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve sonrasında okunan Kur’anı Kerim tilaveti ile devam etti.
Vali Süleyman Elban, bu yıl “Cami, Din Görevlileri ve Vefa“ teması ile icra edilecek olan “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” açılış programında yaptığı konuşmada, “Bizim medeniyetimizde cami her zaman hayatın merkezinde, insanımızın gönlünde olmuştur. Çünkü tüm camiler Kabe’nin bir şubesidir. Kabe ise hepimizin gönlünde kıblegahı, günde en az beş defa yöneldiğimiz gönül merkezimizdir. O gönül merkezimizi caddelerimize, sokaklarımıza yerleştirmişiz ve hayatımızı da cami merkezli dizayn etmişiz. Öncelikle her şeyi cami ile tanımlamışız, bir adres sorduğumuzda camiye göre tarif etmişiz, bir yere gideceğimiz zaman camiye bakmışız, yön ararken cami minaresine bakmışız ve hayatımızın vazgeçilmez noktalarından biri haline getirmişiz. Ayrıca tüm törenlerimizi, tüm buluşmalarımızı, tüm sevincimizi, acımızı hep camide paylaşmışız. Nikahlarımızı camide kıymışız, eğitimöğretimlerimizi camide yapmışız ve böylece cami hayatın merkezi haline gelmiş. Yine mimaride sokakları dizayn ederken camilerimizi dikkate almışız, caminin önünü meydanla buluşturmuşuz ve minareden yüksek bina yapmamaya ve camiyi gölgelememeye özen göstermişiz. Eğer cami sizin gönlünüzde; Kabe’nin şubesi, hayatınızda tanım noktası, yön bulma noktası, yolların çıkış noktası, üzüntünün, sevincin paylaşıldığı, küskünlerin barıştığı bir nokta haline gelmişse cami, bizim medeniyetimizdeki gerçek anlamıyla camidir. Camilerimizi sadece beş vakit açılıp kapanan yerler olarak görmemeli, bizim medeniyetimizin ruhuna uygun olarak kullanmalıyız. Aynı şekilde cami görevlilerimizin de sadece beş vakit namaz kıldırma görevinin dışına çıkıp medeniyetimizde gördüğümüz şekliyle insanımızı kucaklayıcı görevini de yerine getirmesi çok gereklidir. Cami, insanımızın Müslümanlığıyla ilgili bir delildir. Bir insan öldüğünde cami cemaati olması Müslüman olmasında önemli bir delildir. Hâl böyleyken Kabe’nin şubeleri olan camilerimiz hayatımızın her alanında olmalıdır” dedi.
Program, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” münasebetiyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere hediye takdimi ile son buldu.

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