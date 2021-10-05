Adana'da cadde ortasında silahlı kavga: 2 yaralı



Can ÇELİKAnıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da aralarında husumet bulunan M.T. (40) ile H.E. (36), kentin en işlek caddesinde tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Çevrede korku ve paniğe neden olan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan M.T. ve H.E. cadde üzerinde karşılaştı. tartışmaya başlayan ikili, üzerlerindeki silahları çıkartarak, çevredekilerin korku dolu bakışları arasında birbirlerine ateş açtı. M.T. bacağına, H.E. ise kasığına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılardan H.E. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, M.T. ise Seyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-10-05 18:34:56



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